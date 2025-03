Microsoft und Steam: Xbox-Tease sorgt für Spekulationen

Microsoft könnte versehentlich enthüllt haben, dass Xbox-Konsolen in Zukunft Steam-Unterstützung erhalten werden. Während Sony und Nintendo bei den Konsolenverkäufen die Nase vorn haben, konzentriert sich Microsoft darauf, seine Software-Dienste auf neue Märkte auszuweiten, darunter Handhelds, Smart-TVs und mobile Plattformen. Nun scheint es, als könnte das Unternehmen diesen Schritt noch weiter gehen, indem es Spielern ermöglicht, über die Xbox-App auf Steam-Spiele zuzugreifen.

So wettbewerbsintensiv die „Console Wars“ auch sein mögen, Microsoft hat gezeigt, dass es keine Scheu davor hat, mit den Systemen der Konkurrenz zusammenzuarbeiten. Der Fokus auf den Game Pass verdeutlicht, dass das Unternehmen nicht unbedingt darauf bedacht ist, Spieler ausschließlich auf die eigene Hardware zu locken. Diese Exklusivität scheint auch nicht nötig zu sein, da PlayStation-Nutzer im Dezember 2024 64 % der Microsoft-Spielverkäufe ausmachten – ein Faktor, der dazu beitrug, dass Microsoft zum weltweit führenden Publisher von Videospielen wurde.

Werbung

Angesichts dieser Entwicklung wäre es nicht überraschend, wenn Xbox damit beginnen würde, andere Spieleplattformen direkt in seiner Benutzeroberfläche zu unterstützen, um den Komfort für die Nutzer zu erhöhen. In einem Blogbeitrag vom 20. März 2025 betonte Microsoft sein Engagement für barrierefreies Gaming, doch möglicherweise wurde dabei mehr preisgegeben als beabsichtigt. Ein inzwischen gelöschtes Bild, das von The Verge aufgenommen wurde, zeigt eine überarbeitete Xbox-Benutzeroberfläche mit einer Kategorie für Steam-Spiele in der Spielbibliothek des Nutzers.

Steam-Spiele bald auf Xbox-Konsolen?

Die Menüoption erscheint auf einem TV, was auf Steam-Unterstützung für Xbox-Konsolen hindeutet, sowie auf einem Tablet und einem Asus ROG Ally. Microsoft hatte zuvor erklärt, dass es Xbox- und Windows-Erlebnisse auf Handhelds zusammenführen möchte. Der Zugriff auf Steam-Spiele über die Xbox-App auf diesen Geräten könnte Teil dieser Strategie sein, um die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Das Bild könnte jedoch auch ein Fehler gewesen sein.

Es zeigt einige Menüoptionen doppelt, und Microsoft hat es entfernt, was darauf hindeutet, dass die Steam-Option möglicherweise nur ein Platzhalter war, den die Designer vergessen hatten zu bearbeiten oder zu entfernen. Laut The Verge haben Insider jedoch bestätigt, dass Microsoft an einem Update arbeitet, das alle installierten PC-Spiele – einschließlich Steam-Spiele – in der Xbox-App anzeigen soll. Dieser Schritt würde auch im Hinblick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens Sinn ergeben.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: Gamerant