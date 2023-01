Mega-Gerücht: 343 Industries wird keine Halo-Spiele mehr machen

343 Industries hat nach Bungie die Entwicklung von Halo-Spielen übernommen. Nun sollen sie von Xbox "abgezogen" worden sein.

343 Industries soll laut Gerüchten nicht mehr an neuen Halo-Spielen arbeiten! - Bildmontage - (C) Microsoft

Laut Halo-Leaker und Podcast Bathrobe Spartan wurde 343 Industries aus der aktiven Entwicklung aller Halo-Titel entfernt. Einige Mitarbeiter sollen die Engine des Spiels weiter warten, während andere Studios damit beauftragt wurden, neue Titel zu entwickeln.

343 Industries stand die letzten Monate im Fokus, nicht nur weil viele Mitarbeiter von Entlassungen betroffen sind, nachdem Microsoft insgesamt 10.000 Mitarbeiter entlässt.

343 Industries könnte keine Halo-Spiele mehr machen

Sollte das Gerücht stimmen, dann endet eine Ära, die nach Halo: Reach für 343 begonnen hat. Viele ehemalige Bungie-Mitarbeiter sind mit dem Franchise damals “mitgewandert”. Mit Halo Infinite hat sich das Studio selbst abgeschossen. Trotz guten Starts gab es zum Release einfach zu wenig Multiplayer-Inhalte, zu lange Zeitabstände zwischen den Seasons und zu viel versprochene Modi, die erst ein Jahr später nachgereicht wurden!

Kein Story-DLC für Halo Infinite?

Du wartest darauf, wie es rund um The Endless weitergeht? Nun, da musst du wohl länger warten. Vor allem die Einzelspieler-Abteilung von 343 soll fast komplett geschlossen worden sein, wie Gerüchte besagen. Bonnie Ross, die Studio-Chefin und Gründerin, hat 343 bereits letztes Jahr verlassen und es folgten weitere prominente Abgänge.

Les licenciements au sein de 343 Industries s'inscrivent malheureusement en conséquence d'une mauvaise gestion du studio et de ses effectifs par les personnes en charge. Si cela aurait pu être évité, l'impact sur la stratégie reste minime: du contenu axé multijoueur. 🧵 Thread pic.twitter.com/eB1AyaNk1O — Bathrobe Spartan 🎧 Podcast Halo (@BathrobeSpartan) January 19, 2023

Was passiert mit Halo Infinite?

Derzeit arbeitet Certain Affinity, ein unabhängiger US-amerikanischer Entwickler aus Texas, an einem neuen Modi für Halo Infinite. Das Videospieleentwicklerstudio wurde 2006 u.a. von ehemaligen Bungie-Mitarbeitern gegründet. Bisher waren sie Co-Entwickler für Halo Infinite, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, DOOM (2016), Halo: The Master Chief Collection oder zuständig für Multiplayer-DLCs für Call of Duty: Black Ops und Halo: Reach.

Ob Certain Affinity der neue Hauptentwickler für die nächsten Halo-Spiele werden wird ist derzeit noch unklar. Eine Sache, die bereits durchgesickert ist: das nächste Halo soll auf der Unreal Engine entwickelt werden.

Halo Infinite ist jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Es ist Teil des Xbox Game Pass.