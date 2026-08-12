Max Payne Remakes bleibt geheim: Remedy darf Fragen dazu nicht beantworten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit mehr als vier Jahren wissen wir, dass Max Payne und Max Payne 2 als großes Remake zurückkehren. Nur gesehen haben wir davon bislang praktisch nichts. Kein Gameplay, keinen richtigen Trailer und nicht einmal einen Release-Zeitraum. Daran dürfte sich vorerst auch wenig ändern.

Remedy Entertainment veröffentlichte am 11. August seinen aktuellen Geschäftsbericht. Darin bestätigt das finnische Studio erneut, dass sich die Remakes von Max Payne 1 & 2 weiterhin in Vollproduktion befindet. Als Publisher wird Rockstar Games genannt. Mehr zum aktuellen Entwicklungsstand verrät der offizielle Finanzbericht von Remedy allerdings nicht.

Interessanter wurde es erst anschließend. Während der Fragerunde wollten Investoren und Medienvertreter offenbar mehr über Max Payne erfahren. Remedy blockte die Fragen jedoch ab.

Werbung

Rockstar entscheidet, wann Max Payne gezeigt wird

Wie RockstarINTEL, das an dem Webcast teilnahm, berichtet, erklärte Remedys Investor Relations Manager Aapo Kilpinen, dass viele Fragen zum Max Payne Remake eingegangen seien. Die Antworten fielen ziemlich nüchtern aus. Der GTA 6-Entwickler kümmere sich um die Publishing-Seite, weshalb Remedy diese Fragen nicht beantworten könne.

Das bedeutet nicht, dass es Probleme mit der Entwicklung gibt. Im Gegenteil. Remedy bestätigt ausdrücklich, dass sich das Spiel weiterhin in Vollproduktion befindet. Auch finanziell spielt Max Payne für das Studio eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit CONTROL Resonant sorgte das Projekt im zweiten Quartal 2026 für Entwicklungshonorare in Höhe von 6,4 Millionen Euro. Im gesamten ersten Halbjahr waren es 14,5 Millionen Euro. Das Schweigen scheint also vor allem mit der Aufgabenverteilung zwischen Remedy und Rockstar zusammenzuhängen.

Werbung

Remedy entwickelt, Rockstar bezahlt und veröffentlicht

Diese Rollenverteilung war eigentlich von Anfang an klar. Bereits bei der Ankündigung im April 2022 bestätigte Remedy, dass Rockstar Games die Entwicklung finanziert und anschließend auch für Veröffentlichung und Vermarktung verantwortlich ist.

Remedy entwickelt beide Spiele mit der eigenen Northlight Engine als ein gemeinsames Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC. Rockstar trägt dabei ein Entwicklungsbudget, das laut der ursprünglichen Vereinbarung ungefähr einer typischen AAA-Produktion von Remedy entspricht. Erst nachdem Rockstar seine Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebskosten wieder eingespielt hat, kann Remedy zusätzlich über Lizenzgebühren am Erfolg verdienen. Das geht aus der ursprünglichen Vereinbarung zwischen Remedy und Rockstar hervor.

Seit dem zweiten Quartal 2024 befindet sich das Projekt offiziell in Vollproduktion. Damals arbeitete Remedy daran, eine frühe Version des gesamten Spiels von Anfang bis Ende spielbar zu machen.

Werbung

Wann sehen wir endlich das Max Payne Remake?

Genau darauf gibt es weiterhin keine Antwort. Ein Release 2027 erscheint aufgrund des aktuellen Entwicklungsstands möglich, wurde aber weder von Remedy noch von Rockstar bestätigt. Auch einen Trailer-Termin gibt es nicht. Dass Rockstar derzeit mit GTA 6 ein anderes gewaltiges Spiel vermarktet, macht die Situation zusätzlich interessant. Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch schließen, dass Rockstar Max Payne bewusst bis nach GTA 6 zurückhält. Dafür gibt es derzeit keine Bestätigung.

Remedy scheint jedenfalls bereit zu sein, über seine eigenen Spiele wesentlich ausführlicher zu sprechen. CONTROL Resonant erscheint bereits am 24. September 2026 und wird entsprechend offensiv beworben. Beim Max Payne Remake hält dagegen Rockstar die Karten in der Hand. Wir warten schlicht auf Rockstar.

Und bei Rockstar wissen wir: Informationen kommen genau dann, wenn Rockstar sie veröffentlichen möchte.

Werbung