An DayZ zeigen sich Fluch und Segen von Early Access zugleich. Kaum ein anderes Early Access Spiel hatte jemals vom Start weg so viel Hype wie DayZ. Die Verkaufszahlen waren fantastisch, denn jeder wollte auf den Zug aufspringen. Es dauerte nicht viel länger als ein Jahr, da waren bereits drei Millionen Kopien von DayZ verkauft. Und dabei war DayZ keineswegs einer der günstigen Early Access Titel und hat den Preis zwischendrin sogar noch angezogen.

Trotz dessen dass der Rubel gerollt ist, tritt das Spiels schon seit Jahren in fast allen elementaren Belangen auf der Stelle. Nun wenden sich die Spieler scharenweise ab. Wie konnte es dazu kommen?

Am Anfang war die Mod

Und wir sahen, dass sie gut war. Im Juni 2012 erschien DayZ als Mod für den damals schon recht betagten und kommerziell mäßig erfolgreichen Militär Shooter ARMA 2 (Nachfolger des originalen Operation Flashpoint). Die Mod schlug schnell hohe Wellen und wurde auf YouTube in einem Ausmaß veröffentlicht, wie man es sonst nur von Minecraft kannte. Es bildeten sich regelrecht Kanäle mit großen Anhängerschaften um DayZ oder aber bestehende Kanäle griffen DayZ als Hauptlieferanten für neues Material auf. Dementsprechend wuchs die Community von DayZ rasant an. So rasant, dass ARMA 2 (zu diesem Zeitpunkt eigentlich längst in der Versenkung verschwunden) wochenlang auf Platz 1 der Steam Charts stand. Denn alle wollten diese Modifikation spielen und brauchten dazu das Spiel als Grundlage.

Was DayZ so erfolgreich machte, war die Neuartigkeit des Spielkonzepts. Nicht nur war es das erste Spiel, das Survival Gameplay vor so großem Publikum aufgriff und somit quasi ein Genre aus der Taufe hob. Es waren vor allem die diversen Interaktionen der Spieler miteinander. Dadurch dass der Tod der Spielfigur endgültig war und man immer wieder von neuem starten musste, wenn man wahlweise den NPCs oder einem feindlich gesonnen Spieler zum Opfer fiel, war jedes Aufeinandertreffen mit Spielern immer eine prickelnde Angelegenheit. Auf der riesigen, sehr taktischen Map konnte es gerne mal Ewigkeiten dauern, bis man einem Mitspieler begegnete. Reichlich Zeit, um genug Material zu sammeln (Essen, Munition etc.) und zur Zielscheibe zu werden. Und genau das schwebte dann wie ein Damokles Schwert über jedem Aufeinandertreffen. Zumal man ja bereits damals problemlos über das Mic miteinander reden konnte.

Wollte man den angetroffenen Spieler hinterrücks erledigen, um sich seiner Habe zu bemächtigen? Hatte er vielleicht selbst so etwas im Sinne? Konnte man ihm trauen? Würde sich die Chance ergeben, einen Verbündeten zu finden und gemeinsam zu überleben?

Dieser Grad an Interaktion wurde noch durch die Seltenheit der Begegnungen in gewisser Weise intensiviert. Und wenn sie stattfanden, waren sie es fast immer wert … auch wenn es nachteilig für einen selbst endete. Hinzu kam das postapokalyptische Zombie Setting, was eine externe Bedrohung schaffte und durchaus einen Anreiz setzte, sich zusammenzutun. Zumal es mit den Zombies genau den Nerv der Zeit traf, als Walking Dead noch unverbraucht und in aller Munde war. Demgegenüber unterstützten die damals (für die meisten Spieler) völlig neuartigen Survival Mechaniken gepaart mit dem Permadeath Feature den Eindruck, dass es wirklich um das nackte Überleben ging. Und dass auch eine Dose virtueller Bohnen in dieser Welt ausreichen konnte, um einander ans Leder zu wollen.

Das Konzept ging perfekt auf … obwohl sich die Mod, abgesehen von den Feuergefechten auf mittlere bis lange Distanz (Militär Simulation eben) echt holprig spielte. Insbesondere Aspekte wie Nahkampf und Indoor Navigation, in diesem Setting plötzlich viel relevanter als im Originalspiel, waren reine Provisorien.

Oh, was schlugen die Herzen hoch, als das Konzept als Standalone Version angekündigt wurde. Und was ging die Nummer in die Hosen.

Wie kam es trotz dessen, dass DayZ kein Erfolg wurde?

Alles eine Frage der Auslegung. Hängt davon ab, was man mit Erfolg meint. Denn kommerziell war DayZ ein Riesenerfolg. Über drei Millionen verkaufte Kopien haben das Ende 2013 erschienene Spiel zu einem der erfolgreichsten Early Access Titel aller Zeiten gemacht. Doch die ehemals so gewaltige Community ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Das liegt vor allem daran, weil in über vier Jahren Entwicklungszeit viel zu wenig passiert ist. Und für jene, die genau hingesehen haben, waren die Vorzeichen schon nicht gut. So war die Engine zu keinem Zeitpunkt großartig besser als es noch zu Zeiten der Mod der Fall war. Nahkampf und Indoor Navigation sind bis heute umständlich. Und man muss sich fragen: Wieso? Waren das, kreativ betrachtet, nicht die klarsten Argumente für ein eigenständiges Spiel?

Umso peinlicher wird das Ganze, wenn man sich anschaut, wie sich mehrere Varianten der Mods (die von Fans aus der Community entwickelt wurden) konsequent verbessert haben, während DayZ heute noch nicht mal den Umfang der ursprünglichen Mod erreicht hat. Und das mit drei Millionen verkauften Kopien, vier Jahren Zeit und einem 80-köpfigen Team an Entwicklern.

Mittlerweile ist die DayZ Standalone Version zu einem reinen Death Match verkommen. Die Komplexität der Spieler-Interaktionen ist total dahingehend verflacht, dass jeder jeden zu gefühlten 90% abknallt. Dann kann man auch gleich den eSports Kracher Player Unknown Battleground spielen. Der bietet dasselbe Spielerlebnis, nur wesentlich fokussierter.

Vieles an DayZ deutet in der Nachbetrachtung daraufhin, dass es entweder in die Hände von Stümpern geraten ist oder der Anreiz es fertigzustellen schon lange im Tiefschlaf liegt. Schließlich hat es seinen kommerziellen Zenit vor Jahren überschritten.

So verbirgt sich hinter dem Namen DayZ beides: Ein Meilenstein der Videospiel Geschichte sowie eine Warnung, was die Fallstricke in Sachen Early Access sein können.