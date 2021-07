Macht das Spielen von Videospielen schlauer?

Via Pexels.com

Viele Leute behaupten, dass Videospiele einen schlauer machen. Allerdings ist Intelligenz ein weit gefasster Begriff und wir wissen nicht, welchen Effekt Videospiele darauf haben. Selbst dann haben viele Untersuchungen gezeigt, dass Videospiele einen spürbaren Einfluss auf die Kognition haben können. Lassen Sie uns diese im Detail untersuchen und die Frage beantworten: “Machen Videospiele Sie schlauer?”

Was ist Gaming und was ist Gambling?

Gaming und Gambling sind sehr ähnliche Aktivitäten und die Glücksspielindustrie verwendet diese Begriffe sogar synonym. Der Hauptunterschied zwischen den Begriffen besteht darin, dass beim Gaming das Ergebnis durch Geschicklichkeit und nicht durch Zufall erzielt wird, während beim Glücksspiel in einem Casino ohne Registrierung das Gegenteil der Fall ist. Viele Gaming-Aktivitäten beinhalten nun auch Glücksspielelemente und umgekehrt. Diese Aktivitäten werden als glücksspielähnliche Spiele und glücksspielähnliche Glücksspiele bezeichnet. Aufgrund der Überschneidungen dieser Aktivitäten und der rasanten Zunahme dieser Aktivitäten in den letzten Jahren haben Forscher einen Rahmen geschaffen, der bei der Unterscheidung zwischen ihnen hilft. Ein Beispiel für glücksspielähnliches Spielen ist ein Videospiel mit Minispielen, auf die man in einem simulierten Casino setzen kann. Videospiele erhöhen die Aufmerksamkeitsspanne, verbessern die Entscheidungsfindung und Problemlösungsfähigkeiten in wettbewerbsorientierten Umgebungen und verbessern das Gedächtnis und das Lernen. Videospiele verbessern die kognitiven Fähigkeiten, die die Gesellschaft schätzt.

Wirkung von Videospielen auf die Aufmerksamkeit

Eine Studie von Green und Bavelier fand heraus, dass Action-Videospiele die Aufmerksamkeitskontrolle verbessern. Laut dieser Studie beinhalten Action-Spiele Hochgeschwindigkeits-Gameplay und enthalten Objekte, die schnell in das Gesichtsfeld hinein- und wieder herausspringen. Sie scheinen den größten Nutzen für die Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten zu haben. Die meisten Actionspiele verlangen vom Spieler, dass er seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Objekte oder Einheiten richtet. Gamer, die Actionspiele spielen, können sich unabhängig voneinander bewegende Objekte schneller und besser verfolgen als Nicht-Videospieler. Sie zeigen ein höheres Maß an räumlichem Bewusstsein im Vergleich zu ihren Nicht-Spielern.

Videospiele und der IQ

IQ ist die Abkürzung für Intelligenzquotient. Er wurde von Forschern entwickelt, um zu messen, wie gut jemand Informationen und logisches Denken nutzen kann, um Fragen zu beantworten oder Vorhersagen zu treffen. IQ-Tests messen das Kurz- und Langzeitgedächtnis und wie schnell man Rätsel lösen und Informationen abrufen kann. Er hilft den Forschern zu überprüfen, ob sie auf die gleiche “Art” von Intelligenz testen. Er erfasst jedoch nicht die Komplexität des Geistes. Andere Faktoren, wie der soziale und wirtschaftliche Status, beeinflussen den IQ. Emotionale Intelligenz (EQ) ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Der IQ ist ein Prädiktor für viele Dinge, aber er definiert nicht die Intelligenz. Er ist im Allgemeinen ein guter Prädiktor für den Erfolg einer Person im Leben, denn je intelligenter eine Person ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Probleme lösen, neue Dinge lernen und im Leben weiterkommen kann. Allerdings kann sie nur vorhersagen, wie gut Menschen in bestimmten Situationen abschneiden werden, z. B. in der Wissenschaft, Technik und Kunst. Erfolg im Leben erfordert mehr als nur Intelligenz – er hängt von Ausdauer, Ehrgeiz, Gelegenheiten und Glück ab.

Steigern Videospiele den IQ?

Spiele selektieren und filtern für einen höheren flüssigen IQ, weil Spiele uns als Kinder adäquat, intellektuell herausfordern, wenn die Schule nicht genug war. Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder sich nach Herausforderungen und Bewältigung sehnen, was ihnen Spiele bieten, und das schafft eine Rückkopplungsschleife.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Eine Studie, die an der University of York durchgeführt wurde, fand eine Korrelation zwischen der Geschicklichkeit von Jugendlichen bei zwei beliebten Videospielen (Dota 2 und League of Legends) und einem hohen Intelligenzniveau. In der Studie wurden zwei Gruppen gebildet: Die erste Gruppe demonstrierte ihr Können in League of Legends und unterzog sich anschließend einem Standard-Intelligenztest mit Stift und Papier. Die zweite Gruppe teilten sie in Dota 2-Spieler und Gamer, die Shooter-Spiele (Destiny und Battlefield 3) spielten. Bei der ersten Gruppe zeigte sich, dass MOBA-Spieler tendenziell einen höheren IQ haben – eine Korrelation, die auch bei traditionelleren Strategiespielen wie Schach zu beobachten ist. In der zweiten Gruppe fanden die Forscher heraus, dass die Leistung und der IQ der MOBA-Spieler mit zunehmendem Alter konstant blieben, während die Leistung nach dem Teenageralter abnahm. Während Spiele gute Indikatoren für den IQ einer Person sein können, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie den IQ steigern.

Korreliert ein höherer IQ mit dem Risiko einer Sucht?

Klügere Menschen werden eher süchtig nach Videospielen, weil sie vielleicht in der Schule oder bei der Arbeit unterfordert sind und Videospiele dieses Bedürfnis für sie erfüllen. Gamer sind in der Tat schlauer als der Durchschnittsmensch. Obwohl wir Intelligenz in der Gesellschaft schätzen, reicht es nicht aus intelligent zu sein, um erfolgreich zu sein. Gamer benutzen ihren hohen IQ, um ihren Mangel an Erfolg zu rechtfertigen und es wird zu einem Ego-Boost. Daher wird hohe Intelligenz zu einer Rechtfertigung dafür, dass man nicht hart arbeiten und keinen Erfolg im Leben anstreben muss. Auf diese Weise führt Intelligenz zu Vermeidungsverhalten.