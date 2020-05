Loupedeck CT – Hardware Review

Loupedeck CT ist eine interaktive Konsole die dank umpfangreicher Updates mittlerweile mit den verschiedensten Programmen zusammenarbeiten kann. Seit kurzer Zeit ist auch Streamlabs OBS dabei und vereinfacht somit das Streamen. Wir haben ein Testgerät zur Verfügung gestellt bekommen und es sowohl mit OBS als auch mit Photoshop auf einem PC mit Windows 10 ausprobiert.

Das Loupedeck CT kommt in einer schlichten schwarzen Verpackung daher, wobei das innere mit Samt überzogen ist um das Gerät vor etweigen Kratzer zu schützen. Es beinhaltet die Konsole an sich, ein USB-Typ-C Kabel und einer kurzen Gebrauchsanweisung. Das Kabel hat eine angenehme länge, so das es ohne Probleme an PC oder Laptop angeschlossen werden kann.

Die Verarbeitung ist hochwertig und das Design sorgt auch dafür, das es am Schreibtisch nicht sonderlich viel Platz weg nimmt. Mit einem Einkaufspreis von circa 499€ schlägt der talentierte Helfer allerdings ganz schön zu Buche.

Das schlanke Design des Loupedeck CT

Das Gerät ist an sich nicht sonderlich schwer und ebenfalls sehr klein und handlich. Die Tasten haben eine angenehme Druckstärke und mit den Reglern leisen sich sowohl in Photoshop, als auch in After Effects, Lightroom oder Audition ganz einfach Feinjustierungen vornehmen.

Von den Reglern gibt es jeweils drei links und rechts neben den Touchdisplay, sowie einen großen im unteren Bereich, der ebenfalls mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Dank der FN-Tasten können alle Tasten doppelt und somit mit mehr Funktionen belegt werden.

Auch die Regler haben eine Push-Funktion die individuell eingestellt werden. In OBS kann damit zum Beispiel das Micro an- und ausgeschaltet werden. Beim drehen des Reglers würde dagegen dann die Lautstärke angepasst werden.

Das obere Touchscreen ist jeweils grob erstmal in 3 Bereich unterteilt. Wobei die neben den Regler dazu da sind, die Funktion von diesem Anzuzeigen. Der Innere Bereich ist in 12 Quatrate unterteilt. Jeder Bereich kann dabei mit diversen Funktionen belegt werden. Für mich persönlich hätte man die Unterteilungen weglassen können. Denn mittels wischen kann man zwischen diversen Funktions-Layerin hin und her wechseln kann.

Leider zu Beginn etwas unübersichtlich

Das Loupedeck CT läuft sowohl auf MAC, als auch auf Windows. Das Programm kann zusammen mit verschiedenen User Guides über die Webseite des Herstellers heruntergeladen werden. Allerdings solltet ihr die Sprache auf Englisch stellen, denn auf Deutsch gibt es bedauerlicherweise noch nicht alle Anleitungen. Auch das Konfigurationsprogramm ist nur auf englisch verfügbar, was teilweise das Einstellen erschwert. Hier sollte man mit etwas mehr Zeit rechnen, bis man das komplette Handling verstanden hat.

Ist man allerdings erstmal durchgestiegen, geht alles sehr schnell. Im Dropdown Menü in der oberen rechten Ecke kann man die verschiedenen Programme auswählen und dann das Gerät einstellen. Für jedes Programm ist schon ein Standard-Layout vorgefertigt, dass man so übernehmen, bearbeiten oder gegen ein eigenes austauschen kann. Das hängt zum Beispiel ganz davon ab, welche Funktionen ihr in welchem Programm bevorzugt nutzt. Ihr könnt auch mehrere Layers für das Touchdisplay anlegen und dann zwischen diesen ganz entspannt wechseln. So muss man sich nicht auf nur auf 12 Elemente reduzieren. Notfalls gibt es ja auch noch die Zahlentasten, die ebenfalls eingestellt werden können.

Ein großer Nachteil, dass das Loupedeck für mich hat, ist dass das Overlay auf dem Loupedeck auf das Standrd-Layout wechselt wenn man ein Programm verlässt. Ein Beispiel:

Ich habe mir für OBS alles zurechtgelegt, starte das Programm und bekomme natürlich auch dann meine Funktionen auf dem Display angezeigt. Tabe ich aus dem Programm raus und in das Spiel rein, so verschwindet das Overlay. Daher muss eines der 12 Kästen auf dem Touchbereich mit der Lock-Funktionen ausgestattet werden. Heißt also OBS aufmachen. Overlay auf dem Loupedeck CT locken und dann erst ins Spiel reingehen. Ansonsten ist man nur mit hin und her taben beschäftigt.

Finde ich persönlich leider sehr umständlich gelöst. Denn ich kann so auch nicht meine Einstellungen überwachen, wenn ich das Loupedeck Programm offen habe. Ich sehe zwar was ich im Programm einstelle, aber auf dem Gerät selbst währenddessen nicht.

Fazit

Das Loupedeck CT ist eine fantastische Konsole die das Arbeiten in diversen Programmen vereinfacht. Das ist mir zum Beispiel in Photoshop aufgefallen. Da ich mich hier aber auf den Streamteil konzetriere, muss ich sagen das es sich dafür alleine nicht lohnt. Für Streamer die nebenbei vielleicht im bereich Fotografie, Design oder Musik tätig sind, könnte es eine Überlegung wert sein. Ansonsten gibt es allerdings günstigere Alternativen. Doch auch für Grafiker, Musiker und andere Kreative muss ich leider sagen… Mit fast 500€ ist das Loupedeck CT schon mehr ein Luxusgerät.

Ungeachtet des Preises kann ich ansonsten allerdings nur einen Daumen nach oben geben. Die Verarbeitung ist gut, die Einstellungsmöglichkeiten sind riesig und macht dadurch die verschiedenen Arbeitsabläufe um einiges angenehmer. Und teilweise auch präziser.

