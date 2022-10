Lottospielen im Internet – der El Gordo lockt mit traumhaften Gewinnen!

WERBUNG

Einmal im Jahr findet die große Auslosung des El Gordo statt – das Mega-Event aus Spanien findet auch hierzulande immer mehr Anhänger, so dass die Nachfrage für die Teilnahme an der spanischen Weihnachtslotterie deutlich gestiegen ist. Und das nicht ohne Grund: Mit Gesamtgewinnen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gehört der El Gordo zu den größten Lotterien der Welt. Hier gewinnt jedes sechste Los, so dass ganz Spanien am 22. Dezember außer Rand und Band ist, wenn die Gewinnzahlen in einer großen Live-Show bekannt gegeben werden. Doch ist es leider noch nicht möglich in einer örtlichen Lotterieannahmestelle in Österreich ein Lottolos für den El Gordo zu erwerben. Die einzige Möglichkeit zur Teilnahme bietet der Online-Bereich. Hier gilt es für Lottospieler allerdings auf ein paar entscheidende Faktoren zu achten, um die Teilnahme sicher und seriös zu gestalten. Wir verraten Ihnen, worauf es ankommt, wenn man sich das Mega-Event aus Spanien nicht entgehen lassen möchte. So erhalten Sie hier verschiedene Tipps und Tricks, sowie Informationen, um sich eins der begehrten Lottolose für den El Gordo zu sichern.

Lose für den El Gordo im Internet bekommen

Das digitale Zeitalter hält so manche Annehmlichkeiten bereiten, so auch beim Erwerb von Losen für den El Gordo. Derzeit ist lediglich im Online-Bereich möglich ein Los für die spanische Weihnachtslotterie zu erhalten. Dafür bieten verschiedene Plattformen wie Lottoland die richtige Anlaufstelle, wenn es darum geht die Teilnahme unter vertrauenswürdigen und sicheren Rahmenbedingungen abzuschließen. Der zertifizierte Anbieter für verschiedene nationale und internationale Lotterien hält auch die Möglichkeit zum Kauf eines Lottoloses für den El Gordo bereit. Dabei steht der Datenschutz im Internet auf der Plattform im Vordergrund, so dass Lottospieler hier bedenkenlos in den Besitz eines Loses kommen können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann ein VPN zur Verschlüsselung des digitalen Datenverkehrs nutzen. Auf diese Weise werden persönliche Daten wie der Name oder Bankdaten vor Dritten geschützt.

Jedes sechste Los gewinnt

Insgesamt bietet der El Gordo 100.00 verschiedene Losnummern, die in mehreren Serien für Lottospieler bereitstehen. In einer großen Live-Show im spanischen Fernsehen werden dann die glücklichen Gewinner in einer mehrstündigen Ziehung ermittelt. Mehr als 15.000 Preise stehen bereit, so dass jedes sechste Los beim El Gordo gewinnt. Der Hauptgewinn von vier Millionen Euro wird dabei mindestens 172-mal, einmal pro Losserie, ausgeschüttet. Auch die Gewinnklassen 2 und 3 bieten mit jeweils 1,25 Millionen Euro und 500.000 Euro die Möglichkeit auf unverhofften Reichtum. Kein Wunder also, dass die Auslosung beim El Gordo zu einem wahren Volksfest in ganz Spanien aufgestiegen ist.

Verschiedene Losanteile stehen zur Wahl

Um an der spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen, müssen sich Lottospieler lediglich für eine Losnummer zwischen 00000 und 99999 entscheiden. Ebenso gilt es einen entsprechenden Losanteil zu wählen. Während ganze Lose im Internet für 249,99 Euro erhältlich sind, gelingt es auch auf verschiedene Losanteile zu setzen. Wer demnach mit wenig Geld beim El Gordo teilnehmen möchte, entscheidet sich für einen geringen Losanteil. Doch erhalten Gewinner je nach Losanteil auch nur einen anteiligen Gewinn. Um den kompletten Hauptgewinn von vier Millionen für sich allein zu beanspruchen, ist daher ein komplettes Los notwendig.