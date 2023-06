Lies of P: Preview und First Impressions

Die Demo von Lies of P ist draußen und alle die dachten Pinocchio passt nicht in ein Soulslike (mich eingeschlossen) hatten unrecht.

Die Demo von Lies of P ist jetzt offiziell verfügbar. Alle die vielleicht die Review zu Ravenswatch gelesen haben, können sich denken wie begeistert ich von der Idee des Spiels war. Und eines gleich vorweg, trotz hoher Erwartungen, enttäuscht wurde ich nicht.

Fans von Soulslikes sollten sich die nicht entgehen lassen, denn wenn wenn das fertige Game dann so aussieht wie die Demo dann dürfen wir uns wirklich auf was freuen. Erste Eindrücke meinerseits gibt’s hier. Logischerweise wird hier gespoilert, alle die also vorab nichts wissen wollen sollten jetzt also besser gehen.

Lies of P: Von Fabeln und Soulslikes

Wer als Kind den Disney Film gesehen hat, oder die Geschichte gelesen bekam, hat ja schon Bekanntschaft mit Pinocchio gemacht. Aber so haben wir die bekannte Puppe wohl noch nie erlebt.

Was auf dem Paper relativ leicht als Bloodborne Klon abgestempelt werden könnte, hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Sind die Ähnlichkeiten da? Auf jeden Fall. Macht das Spiel deshalb weniger Spaß? Absolut nicht (Wobei Spaß bei Soulslikes wohl ein interessanter Begriff ist).

Wo wir gerade beim Thema sind, Soulslike ist hier auch Programm. Spiele wie Jedi: Survivor haben zwar Soulslike inspirierte Mechaniken, kommen aber nicht ganz an das FromSoftware Feeling heran. Und ich sag das hier an dieser Stelle eigentlich nur, weil ich nach Jedi: Fallen Order das Gefühl hatte, ich könnte jetzt jedes Soulslike mit Leichtigkeit durchspielen (Mistakes were made).

Lies of P fängt das Feeling der FromSoftware Games aber gut ein. Wie zuvor erwähnt die Bloodborn Einflüsse zeigen sich von ihrer besten Seite, die Straßen von Krat sind düster, voller Gefahren und die Puppen gegen die man kämpft sind gleichermaßen wunderschön und schaurig designed.

Mein Lieblingspart der Demo war wahrscheinlich der erste Boss Kampf. Schauplatz dafür war ein verlassener Zirkus. Betritt man den Bossraum wird man auch gleich von einem Gefühlt 3 Meter hohen Clown begrüßt.

Anfangs ist der Boss Kampf relativ einfach. Weit schwingende Angriffe, kurze Combos, nichts tragisches. In der zweiten Phase geht’s allerdings schnell von 0 auf 100. Ich weiß nicht wies euch geht, aber ein Clown der seinen eigenen Kopf auf einen Stock aufspießt, ihn sich abreißt und einen damit verprügelt? Hab ich nicht kommen sehen.

Das Pinocchio Soulslike von dem ich nicht wusste, dass ich es in meinem Leben brauche

Dark Souls, Ninja Souls, Anime Souls, alles Arten von Souls games die, mehr oder weniger Sinn machen. Was für mich anfangs keinen Sinn gemacht hat, war Pinocchio Souls. Die Idee Pinocchio ins Herz eines Soulslikes zu setzten war für mich irgendwie bizarr. Nach meiner Zeit in der Demo kann ich allerdings sagen: Ich hatte unrecht.

Pinocchio ist ein verdammt cooler Protagonist. Die Mischung aus Puppe, mit dem Aussehen eines Mittelschülers und brutaler Killermaschine mit einem Breitschwert hat schon was. Plus, im Kern seiner Geschichte steht immer noch das, was er schon immer wollte: Ein normaler Junge sein. Deswegen macht er sich im Spiel auch auf die Suche nach Geppetto.

Die Idee das Pinocchio eine Besonderheit unter den Puppen ist auch schon früh dargestellt. Immerhin ist es im Titel: Lies of P . Pinocchio ist die einzige Puppe im Spiel die Lügen kann. Wir als Spieler erfahren das durch ein paar Dialog Möglichkeiten. Lügen wir verzweifelte Personen an damit sie sich besser fühlen oder sind wir brutal Ehrlich? Irgendwo dahinter steckt sicher eine moralische Botschaft, ich werd das hier und jetzt aber nicht philosophieren.

Lies of P macht vieles richtig und einiges besser als andere Titel des Genres

Lustiger weise hat mich das Game während meinem Playthrough der Demo mehr an ein anderes Soulslike erinnert das letztes Jahr erschienen ist. Ich bin nicht drum herum gekommen, Lies of P mit Steelrising zu vergleichen. Wenn man die Beiden vergleicht, sind da aber auch einige Ähnlichkeiten. Beide Spielen in einem industrialisierten Frankreich, in dem durchgedrehte Maschinen (oder Puppen wie sie in Lies of P heißen).

In beiden kontrolliert man eine besondere Maschine, die gegen die wahnsinnigen Maschinen kämpft. Der Unterschied? Lies of P ist (meiner Meinung nach) einfach in allen Aspekten besser. So cool das Setting in Steelrising auch war, im Kern war es doch einfach nur “noch ein Soulslike”.

Lies of P kann sich, mit seinem einzigartigen Protagonisten, der Neuerzählung seiner Story, und dem Design von Gegnern und der Welt von seine vielen Inspirationen absetzten und so ein einzigartiges Spiel entstehen lassen, das beim Release für frischen Wind in einem Genre sorgen kann, dass den vermutlich irgendwie nötig hat.

Schlussfazit: Wer auf Soulslikes steht sollte sich die Demo auf jeden Fall geben. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich geh Bloodborne spielen, irgendwie muss ich die Zeit zum Release von Lies of P ja überbrücken. Für mehr Details zum Spiel schaut einfach mal hier vorbei.

Lies of P erscheint am 19. September 2023.