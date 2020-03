LeoVegas und Pragmatic Play

Leute von Online Casino kennen LeoVegas bereits als eine der besten Seiten für Online Slots, Jackpots und Live Casino. Nun, ihr Live-Casino wurde gerade größer, als sie eine Vereinbarung mit Pragmatic Play unterzeichneten, um für ihre neuen Live-Tische auf ihrer Website zu werben. Diese Woche gab Pragmatic Play bekannt, dass seine Live-Casinospiele mit dem Casino-Betreiber LeoVegas nach einer inhaltlichen Vereinbarung zwischen den beiden Firmen starten werden. Durch die Partnerschaft können Kunden des LeoVegas Casino auf die Live-Spiele von Pragmatic Play zugreifen und diese spielen.

Dank dieser Vereinbarung haben Spieler jetzt eine Reihe von Optionen bei LeoVegas aus dem Live-Dealer-Portfolio von Pragmatic.

Wenn zwei Experten zusammenkommen

Leovegas als Meister der Live-Casinos. LeoVegas ist eines der größten europäischen Online-Casinos für mobile Geräte auch . Es bietet bereits Spiele an, die von einigen der führenden Unternehmen für Spielesoftware entwickelt wurden. Das Besondere an dieser Partnerschaft ist, dass sie jetzt digitale Casinospiele anbieten kann, die auf HTML5 basieren.

Pragmatic Play wurde im Jahr 2015 eingeführt. Pragmatic Play ist ein Experte für Slots und ist heute einer der am schnellsten wachsenden Designer von Online-Casinospielen. Sie sind einer der wenigen Softwareanbieter, die Spiele in HTML5 entwerfen. Aufgrund der Qualität der von ihnen entwickelten Software verfügt das Unternehmen über Spielelizenzen, um Spieler in vielen Ländern zu unterhalten. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei der am schwierigsten zu erwerbenden Gaming-Lizenzen.Stellen Sie sich vor, sie gehören zusammen in die Welt des Live-Casinos. Pragmatic Play hat viele interessante Wendungen bei klassischen Casinospielen.

Online Casino wird realer

Der schnellste Live-Blackjack ist jetzt auf dem Markt. Für die Liebhaber von Online-Blackjake können sie also während des Spiels mehr echte Grafiken und eine gute Geschwindigkeit genießen. Die Online-Grafiken von Black Jake sind so, als hätten Sie ein echtes Casino in Las Vegas betreten. Nicht nur Online Black Jack, sondern auch ein Live-Speed-Roulette-Spiel voller zusätzlicher Funktionen und Durch diese Vereinbarung werden klassische Roulette-Tische angeboten. Jetzt werden die Spieler die echten Casinos online auf ihren Laptops oder Handys genießen.

Es wird mehrsprachig

Das Live-Casino von LeoVegas und Pragmatic Play wird auch Tische in mehr europäischen Sprachen anbieten. Sie sind für die Menschen aus aller Welt da. Während LeoVegas bereits viele englische Tische hat, können Spieler jetzt auch an italienischen, deutschen und russischen Tischen spielen. Aus diesem Grund ist es einfacher als je zuvor, online Blackjack zu spielen.

Frohes neues für Handy-Spieler

Durch den Abschluss einer Partnerschaft mit Pragmatic Play bietet das LeoVegas Online Casino neue und aufregende Spiele für Gamer. Alle Spiele werden für mobile Geräte angepasst. Die Partnerschaft hilft dem Unternehmen, sein Ziel zu erreichen, Spielern, die auf ihren Mobilgeräten spielen, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Das Unternehmen sieht großes Potenzial in der Partnerschaft aufgrund der fortschrittlichen Technologie, die Pragmatic Play bei der Gestaltung unterhaltsamer und aufregender Online-Casinospiele einsetzt.

Fazit

Die Partnerschaft wird ihnen helfen, der führende Anbieter von Online-Casinospielen für mobile Geräte in Europa zu bleiben. Die Partnerschaft ermöglicht es dem Unternehmen, ein vielfältiges Portfolio an technisch fortschrittlichen Spielen für Gamer anzubieten. Pragmatic Play hat begonnen, neue und interessante Spiele für die Leo Vegas Online Casino-Angebote für Spieler zu entwickeln. Darüber hinaus bieten sie verschiedene europäische Sprachen an, um den Spielern ein viel besseres Spielerlebnis zu bieten.