In Österreich wird aktuell diskutiert das Glücksspiel in den Online Casinos wie in Deutschland zu legalisieren. In Deutschland dürfen Online Casinos ihre Spiele seit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages legal anbieten. Voraussetzung ist, dass sie sich um eine deutsche Casinolizenz bewerben und bestimmte Auflagen einhalten. Nach Auslegung des Gesetzgebers dürfen Online Casinos mit Sitz im Ausland ihr Angebot nicht mehr an deutsche Spieler richten.

Vor dem Beschluss über die neuen Regelungen insbesondere zur Legalisierung des online Glücksspiels in Deutschland gab es eine intensive Diskussion der bei den Verhandlungen beteiligten Verantwortliche, so wie heute auch in Österreich. Im Mittelpunkt standen dabei immer wieder die Themen Spielsucht im Glücksspiel, aber auch Themen wie Geldwäsche durch dubiose Anbieter aus dem Bereich der organisierten Kriminalität.

Letztlich wurde das Glücksspiel in den Online Casinos aber doch erlaubt, vor allem weil man sich davon mehr Einflussmöglichkeiten auf das Angebot und auch hohe Steuereinnahmen aus den Einsätzen der Spieler verspricht. Angesichts der zum Teil hitzig geführten Debatten darf die Frage gestellt, werden welche Gefahren die Legalisierung des Online Glücksspiels tatsächlich hat. Bei www.onlinecasinosoesterreich.com gibt es übrigens eine Übersicht zu seriösen Online Casino und Testberichte zu den Angeboten.

Die Legalisierung wird von nahezu allen Seiten begrüßt

Bislang gab es keine eindeutige rechtliche Grundlage für das Anbieten von Glücksspielen in den deutschen Online Casinos. Die Spiele und die Einsätze der Spieler wurden mehr oder weniger geduldet. Hintergrund ist, dass Online Casinos in Deutschland mit dem alten Glücksspielstaatsvertrag eigentlich verboten werden sollten.

Die betreffenden Regelungen wurden jedoch seitens des Europäischen Gerichtshofes gekippt, da sich einige Anbieter mit einer offiziellen Lizenz aus einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union auf ihre Dienstleistungsfreiheiten beriefen, sodass das Angebot auch in Deutschland legal sein muss. Der nun erfolgten Legalisierung kann man daher mehr positive Aspekte abgewinnen.

Die Spieler und Anbieter kommen endlich aus der vermeintlichen Illegalität beim Spielen heraus. Der Staat kann außerdem Kontrolle über die Anbieter ausüben hinsichtlich der Art der Angebote sowie bei Fragen des Jugend- und Spielerschutzes. Den Online Casinos werden zum Beispiel strenge Auflagen gemacht. So dürfen Spieler nun maximal 1.000 € im Monat bei den Anbietern von Online Casinospielen einzahlen, was auch zentral überwacht werden soll. Anmeldungen von Minderjährigen sind verboten, was aber bislang auch schon galt.

Ein weiteres wichtiges Argument für die Legalisierung ist, dass der Staat beziehungsweise die Bundesländer nun auch auf alle Einsätze in den Online Casinos in Deutschland Steuern einziehen können. Bislang mussten die Betreiber der Online Casinos in Deutschland überhaupt keine Steuern zahlen, dass sie ihren Sitz beispielsweise in Malta haben. Der Staat ging also in der Vergangenheit leer aus. Durch die engmaschige Überwachung der Anbieter ist es auch möglich, dass zu verhindern, dass kriminelle Organisationen über die Online Casinos Geldwäsche betreiben.

Wie sieht es mit der Spielsucht aus?

Richtig ist, dass es schon immer einen kleinen Teil der Spieler gab, die sich von der Faszination der Spiele und den möglichen Gewinnen übermannen lassen und in ein problematisches Spielverhalten verfielen. Fälle von ausgeprägter Spielsucht gibt es auch. Fairerweise muss man jedoch auch sagen, dass der weit überwiegende Teil der Spieler sich bewusst ist, dass am langen Ende immer die Bank beziehungsweise das Online Casino gewinnt, sonst würden die Spiele erst gar nicht angeboten werden.

Sie sehen die Spiele im Online Casino oder auch Sportwetten als das was es wirklich ist, ein unterhaltsamer und spannender Zeitvertreib. Für Unterhaltung im Kino oder beim Spielen von Videospielen wie GTA 5 muss man schließlich auch bezahlen, egal ob man den Film hinterher gut findet oder sich mehr versprochen hat. Lottospieler durften übrigens schon immer auch hohe Beträge auf ihre Lose setzen, obwohl die Gewinnchancen sehr viel niedriger sind als im Online Casino.

Wahr ist auch, dass die Fälle von Spielsucht statistisch gesehen auf einem sehr minimalen Niveau sind, wobei auch ein abnehmender Trend zu verzeichnen ist. Dennoch wird das Thema Spielsucht von Gegnern des Glücksspiels immer wieder ganz nach oben gehängt, obwohl die Realität im Grunde genommen anders aussieht. Fakt ist Online Glücksspiele liegen heute voll im Trend und es spielen nicht nur Spielsüchtige, sondern Spieler quer aus allen Gesellschafts- und Bildungsschichten.

Zieht das Online Glücksspiel die organisierte Kriminalität an?

Fakt ist, dass die organisierte Kriminalität auch beim Thema Glücksspiel mitmischt. Dies betrifft jedoch in erster Linie die land-basierten Wettshops und auch Spielhallen. Der Grund ist, dass hier Bargeld im Spiel ist. Um Geld aus illegalen Machenschaften waschen zu können, wird immer eine Möglichkeit zum Bezahlen mit Bargeld benötigt.

In den Online Casinos gibt es jedoch keine Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen. Selbst bei Einzahlungen über E-Wallets muss das Auffüllen des E-Wallet-Kontos zuvor bargeldlos erfolgen. Dadurch dass die Online Casinos nun in Deutschland legalisiert wurden, kann Geldwäsche zumindest bei den Anbietern mit deutscher Lizenz nahezu ausgeschlossen werden. Die Betreiber müssen jederzeit ihre Finanzströme offenlegen können und hierauf auch Steuern in Deutschland zahlen.

Bei Online Casinos mit Sitz im Ausland wie etwa in Malta gab es in der Tat in der Vergangenheit einzelne Fälle in denen Online Casinos in Verbindung mit mafiösen Kreisen gebracht werden konnten. Das lag aber auch daran, dass die Überwachung längst nicht so engmaschig wie heute erfolgte.