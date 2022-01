“Legacy” ‒ Peter Molyneux setzt für sein nächstes Spiel auf NFTs

Blockcain / NFT - via Unsplash

Peter Molyneux ist einer der großen Namen, wenn es um die Entwicklung von Computerspielen geht. Der Hersteller ist vor allem durch Spiele bekannt geworden, in denen man im Gott-Modus spielt. An den ersten Erfolg mit “Populus” in 1989 schlossen sich weitere bekannte Spiele an, darunter “Theme Park”, “Dungeon Keeper” und “Fabel”. Jetzt gibt Peter Molyneux an, für sein neues Game eine etwas andere Richtung einzuschlagen. “Legacy”, eine Wirtschaftssimulation, wird auf der Blockchain-Technologie basieren. Mit den NFTs im Spiel kann echtes Geld gewonnen werden.

Was hat es mit den NFT-Spielen auf sich

Die Integration von NFTs in Videospielen gibt es nicht erst seit gestern. Bereits im Jahr 2013 wurde mit Cryptokitties ein Spiel geschaffen, das auf der Blockchain-Technologie basiert. Dort sind es virtuelle Katzen, die den Platz der Non-Fungible Token eingenommen haben. Die animierten Tierchen können gesammelt und gezüchtet werden, um anschließend auf dem Marktplatz gegen echtes Geld verkauft zu werden. Und genau hier kommt die Besonderheit ins Spiel.

Mit NFTs ist es jetzt auch in anderen Videospielen möglich, echtes Geld zu erhalten ‒ sei es durch flauschige Kätzchen, andere Tiere, Objekte oder Sammlerstücke. NFTs kommen in Videospielen mittlerweile in verschiedenen Formen vor. Auch Peter Molyneux möchte den Trend um die Non-Fungiblen Token in Videospielen mitnehmen und möchte diese in seinem nächsten Spiel “Legacy” einbauen.

Mit Legacy ins virtuelle Wirtschaftsleben

Bereits seit 2017 entwickelt Peter Molyneux die Wirtschaftssimulation “Legacy”. Damals war die Idee, NFTs in das Spiel zu integrieren, noch nicht geboren, jetzt ist sie allerdings fester Bestandteil des Spiels.

Im Spiel sollen Sie Ihr eigenes Unternehmen aufbauen können: Fabriken bauen, Arbeitskräfte einstellen, Produkte entwickeln und designen eben alles, was zu einem erfolgreichen Business dazugehört. Stellen Sie sich gut an, können Sie mit Ihrem Geschäft LegacyCoins erwirtschaften. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Mit dieser digitalen Währung soll es im Spiel möglich sein, mit anderen Spielern Handel zu betreiben, zusätzliche Grundstücke zu erwerben oder sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Neben dem reinen Business-Betrieb geht es außerdem um den Ausbau einer Stadt, sodass letztendlich eine kleine Welt bei “Legacy” geschaffen wird.

Wann und wo werden wir “Legacy” spielen können?

Ein endgültiges Release-Datum ist noch nicht angekündigt worden. Wir können aber damit rechnen, im Jahr 2022 unser Business in “Legacy” starten zu können. Bezüglich der Konsolen tappen wir noch ein wenig im Dunkeln. Zunächst war das Spiel als Veröffentlichung für die Nintendo Switch gedacht. Mit der Integration der Blockchain-Technologie dürfte das NFT-Game jedoch zu umfangreich für die kleine Konsole sein. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, um zu erfahren, was uns genau erwartet.

Leider hat Molyneux bereits in der Vergangenheit hoch lobende Spielankündigungen getätigt, bei denen er im Nachhinein wieder etwas zurückrudern musste. Es bleibt also abzuwarten, ob “Legacy” hält, was es verspricht.