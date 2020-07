Laut Naoki Yoshida könnte Final Fantasy XIV Xbox bald kommen

Unsere japanischen Kollegen bei Game Watch haben kürzlich ein Interview mit dem Final Fantasy XIV-Produzenten Naoki Yoshida veröffentlicht, in dem sie vor allem darüber sprachen, ob das MMO auf Xbox-Konsolen kommen könnte. Es sieht so aus, als wäre Final Fantasy XIV auf Xbox One und Xbox Series X kein Wunschtraum.

Der Game Watch-Journalist erwähnte erstmals, dass er bereits im November 2019 die Gelegenheit hatte, sich mit Phil Spencer zu treffen. Dies war wahrscheinlich anlässlich des X019, wo mehrere Final Fantasy-Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt wurden. Phil Spencer sagte dann zu Game Watch: „Ich habe mit Herrn Yoshida gesprochen und wir werden FFXIV auf Xbox bringen.“ Game Watch fragte Yoshida, wie diese Gespräche jetzt verlaufen. Hier ist seine Antwort:

Naoki Yoshida: „Wir sind in Kontakt geblieben. Ich habe ungefähr dreieinhalb Jahre lang viel mit Herrn Phil gesprochen. Herr Phil besucht Square Enix ungefähr alle sechs Monate, und wir mailen uns auch gegenseitig. Als wir das erste Mal darüber sprachen, war die plattformübergreifende Xbox-Richtlinie noch sehr eingeschränkt. „Einschließen der Benutzer“ war weiterhin die Basisrichtlinie. Aber wir teilten beide die Idee, dass „Konsolen nur ein Mittel zum Zweck sind. Das Wichtigste ist, wie die Community wächst und was die Community will“. Dies war der Auslöser für unseren umfassenden Dialog. Seitdem unterhalten wir uns regelmäßig. Herr Phil hat auch verschiedene Vorschriften bei Xbox geändert, um FFXIV Wirklichkeit werden zu lassen. Als Herr Phil euch sagte wir stünden in Kontakt und das er uns gerne willkommen heißen will, dann ist das wahr. Derzeit verwendet FFXIV Direct X 11 als Basis. Selbst wenn wir uns auf dem PC weiterentwickeln, müssen wir irgendwann Direct X 12-Unterstützung leisten. Er sagte mir, er werde uns auch dabei helfen und unterstützen. Sollten wir bald neue Informationen haben, werden wir darüber natürlich berichten.“

Nachträglich hängte er noch an:

Naoki Yoshida: „Natürlich sind wir auch SIE (Sony Interactive Entertainment) dankbar, die uns mit dem alten FFXIV und der PS3-Version geholfen haben und uns weiterhin unterstützt. eder unserer Partner liegt uns sehr am Herzen. Ich möchte unser Geschäft in Zukunft erweitern, ohne einem von ihnen etwas Unhöfliches anzutun.“

Final Fantasy XIV ist ein ziemlich gutes Spiel und läuft auch 7 Jahre nach seinem (Neu-) Start noch ziemlich gut.