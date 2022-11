Kostenlos im Online Casino spielen: So funktioniert das Zocken ohne Einsatz

WERBUNG

Photo by Carl Raw on Unsplash

Online Casinos sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Immer mehr Spielhallen in Großstädten müssen schließen, weil die Kunden in ihren heimischen vier Wänden zum Spielen entscheiden. Sicherlich mag auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen haben, dass Online Casino Portale inzwischen sehr stark verbreitet sind. Dies liegt unter anderem daran, dass Spielotheken während der Pandemie schließen mussten und die einzige Möglichkeit zum Glücksspiel plötzlich nur noch im Internet angeboten wurde. Aber auch andere Eigenschaften der Online Casinos ziehen die Spieler an. Hierzu gehört beispielsweise der Bonus für Neu- und Bestandskunden, sowie eine deutlich breitere Auswahl an Spielautomaten.

In den letzten Jahren hat sich dann auch eine neue Form des Spielens im Casino entwickelt – die kostenlose Teilnahme am Glücksspiel. Es gibt drei unterschiedliche Formen, mit denen kostenfrei im Casino gespielt werden kann. Worum es sich hierbei handelt und welche Vor- und Nachteile mit den drei unterschiedlichen Spielmodi einhergehen, wollen wir dir nun auflisten.

Um ein perfektes Casino mit kostenlosen Spielmöglichkeiten oder einem hohen Bonus finden zu können, empfehlen wir dir einen Blick auf das Vergleichsportal SlotInstructor. Auf dieser Webseite werden die Anbieter genauer unter die Lupe genommen und im Anschluss bewertet. So lässt sich schnell herausfinden, welches Casino Portal seriös und sicher agiert, sodass du hier auch Gewinne auszahlen lassen kannst.

Drei unterschiedliche Angebote zum kostenlosen Spielen im Casino

Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es drei unterschiedliche Angebote, um kostenlos in einem Online Casino spielen zu können. Bereits nach kurzer Recherche konnten wir feststellen, dass sich alle drei Angebote stark voneinander unterscheiden. Gemeinsam haben sie jedoch alle, dass man ohne eine Einzahlung am Glücksspiel teilnehmen kann.

Nun wollen wir dir einen Einblick auf die Angebote geben. Ein Modus ist dabei ausschließlich für einen Test des Spielautomaten entwickelt wurden. Das zweite Angebot ist ein Trend, dem wir jedoch kritisch entgegensehen. Bei dem dritten Modus handelt es sich um ein Bonusangebot, bei dem du als einziges einen realen Gewinn erzielen kannst, welchen du dir im späteren Verlauf auch auszahlen lassen kannst.

Der kostenlose Test – Demo Modus der Spielautomaten

Zahlreiche Casinos sind inzwischen auf die Idee gekommen, dass Spieler doch zuerst einmal einen Blick auf einen neuen Spielautomaten werfen möchten, bevor sie echtes Guthaben einsetzen. Dies bringt uns den Vorteil, dass wir kostenlos an einem Automaten spielen können, ohne dafür nur einen Cent einzahlen oder gar eine Anmeldung im Casino tätigen zu müssen.

Der Demo Modus ist ausschließlich für den Test entwickelt worden. Öffnet man die Testversion eines Slots, wird automatisch eine Gutschrift erteilt. Diese ist jedoch nur virtueller Natur, sodass man das Guthaben auch als „Spielgeld“ bezeichnen kann. Der Testmodus ist dem Original zumeist zu 100% nachempfunden. Lediglich bei den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Autostart, gibt es Unterschiede vorzufinden, da dieser oftmals nicht in der Testversion zur Verfügung steht.

Der Nachteil dieses Modus ist ebenfalls sehr schnell gefunden. Da man ausschließlich mit virtuellem Spielgeld agiert, sind auch die Gewinne nicht real. Sämtliche Gewinne aus der Testversion verfallen, sofern man den Spielautomaten schließt. Eine Auszahlung ist nicht möglich.

Social Casinos – der neue Trend am Himmel des Glücksspiels?

Youtuber, Twitch.tv Streamer und Co warben zuletzt immer häufiger für ihre eigenen Casinos. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein echtes Online Casino, in dem man reale Gewinne erzielen kann. Viel mehr handelt es sich hierbei um ein Casino, welches ausschließlich entwickelt wurde, um den Spaß auf den Bildschirm zu bringen. Auch hier wird ausschließlich mit virtuellem Guthaben gespielt, welches man sich durch den täglichen Login oder eine Verlosung sichern kann.

Der Nachteil dieses Angebotes ist schnell gefunden. Zum einen werden auf Social Casino Portalen zumeist nicht die originalen Slots angeboten. Auch die Auswahl an verfügbaren Spielautomaten ist deutlich geringer, sodass das Spiel schnell langweilig werden kann. Der größte Kritikpunkt unsererseits ist jedoch, dass man neues Guthaben aufladen muss, indem man einen Kauf mit realem Geld abschließt. Sofern das virtuelle Guthaben also aufgebraucht ist, besteht die Möglichkeit, echtes Geld für virtuelles Guthaben auszugeben, um weiterspielen zu können.

Bonus ohne Einzahlung – Spannung Pur und eine reale Gewinnchance

Kommen wir zu dem vermutlich interessantesten Angebot – dem Bonus ohne Einzahlung. Der Glücksspielmarkt ist bereits seit einigen Jahren überfüllt. Über 100 verschiedene Anlaufstellen werden im Internet beworben, sodass die Konkurrenz unter den Anbietern gewaltig ist.

Um neue Kunden anzulocken, lassen sich einige Casino Portale deshalb etwas ganz Besonderes einfallen. Der Bonus ohne Einzahlung ist ein Neukundenangebot, welches dir Guthaben auf dein Casinokonto bringt, ohne dass du dafür nur einen einzigen Cent aufladen musst. Mit dem erhaltenen Bonusguthaben kannst du nun an echten Automaten spielen und dir mit etwas Glück einen großen Gewinn sichern.

Der Nachteil dieses Angebotes ist, dass du vor einer Auszahlung deiner Gewinne, verschiedene Bonusbedingungen umsetzen kannst. Da das Risiko eines Verlustes auf Seiten des Casinos bei einem solchen Bonusangebot sehr hoch ist, fallen die Bonusbedingungen nicht selten sehr schwierig aus. Dennoch ist es bereits einigen Spielern gelungen, die Auflagen vollständig umzusetzen, um sich im Anschluss den Gewinn auszahlen zu lassen.

Unser Fazit: Der Spaß und die Spannung sollten im Vordergrund stehen

Egal, für welches der drei Angebote dein Herz schlägt, am Ende sollte immer der Spaß und die Spannung im Vordergrund stehen. Da es sich beim Spielen am Automaten um ein Glücksspiel handelt, sind Verluste nicht ausgeschlossen.

Nicht umsonst ist der Markt inzwischen überfüllt, da viele Spieler ihre Grenzen nicht kennen und zu viel Guthaben in die Spielautomaten stecken. Beachte stehts, dass du deine eigenen Limits einhältst. Kommt es zu einem zu hohen Verlust, der bei dir ein Unwohlsein auslöst, könnte dies ein Anzeichen für Spielsucht sein. Zahlreiche Anlaufstellen im Internet behandeln diese Krankheit und können dir auf der Stelle weiterhelfen, bevor es zu spät ist.