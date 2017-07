Square Enix freut sich heute zusammen mit dem fleißigen Community-Mod-Team von Nanos zu feiern, dass ihre inoffizielle Multiplayer-Mod für JUST CAUSE 3 ab sofort für den PC verfügbar ist.

In seiner Freizeit arbeitete ein kleines Team von Programmierern bei Nanos an der Entwicklung eines neuen Nanos-Multiplayer-Frameworks, und JUST CAUSE 3 war genau das richtige Spiel, um dieses zu testen. Das Team arbeitete unabhängig von Square Enix an dem Projekt und nach einer erfolgreichen Testphase ist die entstandene JUST CAUSE 3 Multiplayer Mod nun über Steam für den PC verfügbar.

Die JUST CAUSE 3 Multiplayer Mod bietet Spielern Zugang zu verschiedenen Servern mit jeweils einzigartigen Eigenschaften. So können Fans ganz unterschiedliche Modi wie „Team Deathmatch“, „Free Roam“ oder „Custom Races“ spielen.

Nanos JUST CAUSE 3 Multiplayer Mod bietet Spielern und Interessierten abgesehen von den unterschiedlichen Spielmodi auch die Möglichkeit, die bereits existierenden Modi zu bearbeiten und ganz eigene Modi zu erstellen. Es kann alles gebaut werden, was das Herz begehrt, von einfachen Fahrzeugerweiterungen bis hin zu spektakulären neuen Kreationen, welche die gesamte JC3-Welt verändern.

