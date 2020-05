Jurassic World 3 (Dominion) muss Probleme der ersten Filme beheben

Chris Pratt sieht dem T-Rex ins Auge (Jurassic World Fallen Kingdom)

Jurassic World: Dominion (Jurassic World 3) ist der sechste Spielfilm im Jurassic Park-Franchise und der dritte im Jurassic World-Franchise. Er muss die Probleme der ersten beiden World-Filme beheben. Trotz der finanziellen Erfolge von Jurassic World und Jurassic World: Fallen Kingdom wurde die Fortsetzungstrilogie bisher mit gemischten bis negativen Kritiken aufgenommen. Viele applaudierten für ihre Wirkung und ihren Unterhaltungswert, waren sich jedoch einig, dass ihr die Magie und Innovation ihres Vorgängers fehlt.

In Jurassic World 3, das 2021 veröffentlicht werden soll, kehrt Colin Trevorrow auf den Regiestuhl zurück, nachdem er die Jurassic World 2015 geleitet hat. Trevorrow ist neben Emily Carmichael Co-Autor des Drehbuchs, nachdem er zuvor die Drehbücher für Jurassic World und Fallen Kingdom mitgeschrieben hatte. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, BD Wong und Isabella Sermon werden ihre Rollen aus früheren Filmen mit wiederholen. Neue Darsteller wie DeWanda Wise, Dichen Lachman und Scott Haze runden den Cast in noch unbestätigten Rollen ab.

Die Details der Handlung werden natürlich unter Verschluss gehalten, obwohl es wahrscheinlich ist, dass Jurassic World: Dominion die im Fallen Kingdom etablierten Handlungsstränge weiter untersuchen wird, nämlich die Konsequenzen und Anwendungen des Klonens von Menschen und des Umgangs mit den überlebenden Dinosauriern, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut sind. Vielleicht sogar, um sie auf eine eigene Insel zurückzuholen. Jurassic World 3 hat die Chance, die Fortsetzung der Trilogie einzulösen und einen Teil der Magie wiederzuerlangen, die Jurassic Park zu einem sofortigen Klassiker gemacht hat, was die Jurassic World– Filme bisher nicht geschafft haben.

Jurassic World 3: Muss die Dinosaurier wieder unheimlich machen!

Was war an den Jurassic Park-Filmen so gut? Wer kann den völligen Terror vergessen, den Millionen von Kinogängern verspürten, als der berühmte T-Rex zum ersten Mal im Jurassic Park auftrat? Es ist leicht zu vergessen, wie beeindruckend und oft beängstigend der Anblick von Dinosauriern im Zeitalter von CGI im Jahr 1993 war. Während der Originalfilm ein Horror-Science-Fiction-Abenteuer ist, sind die Jurassic World-Filme bisher bequeme Action-Blockbuster. Onscreen-Dinosaurier scheinen den Weg der meisten filmischen Bösewichte und Monster gegangen zu sein, da sie jetzt zu vertraut sind, um Angst zu haben. Claire Dearing (Howard) sagte es wahrscheinlich am besten, als sie erklärte, warum die Wissenschaftler gezwungen waren, den Indominus Rex gentechnisch zu verändern: “Niemand ist mehr von einem Dinosaurier beeindruckt.” – Wieso ein Raptor auf einmal wie ein Hund gehalten werden konnte, war mir unverständlich.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Jurassic World 3 zu seinen Horrorwurzeln zurückkehren kann. Das erste wäre, als Tiere zu Dinosauriern zurückzukehren, mit unvorhersehbarem und räuberischem Verhalten. Es ist in Ordnung genug, Pflanzenfresser als sanfte Riesen zu haben, aber fleischfressende Kreaturen müssen sich eher wie Raubtiere als wie große Haustiere verhalten, wie Jurassic World es versucht hat. Man kann sich auf Spannung verlassen, um Angst zu erzeugen, wenn der visuelle Horror dem Publikum zu vertraut geworden ist. Dies ist der Grund, warum die Jurassic Park-Szene der Raptoren in der Küche einer der gruseligsten Momente des modernen Kinos bleibt, ein Meisterwerk der Angst. Das hat man bisher in den neuen Filmen vermisst. Kein einziges Mal zuckte ich zusammen.

Ein zweiter Weg, der ein wenig defätistisch klingen könnte, würde darin bestehen, dass Dominion sich als Quelle des Grauens von Dinosauriern entfernt und sich stattdessen in das menschliche Klonelement hineinlehnt, das in Fallen Kingdom eingeführt wurde. Vielleicht widmet man sich weniger den Dinos, sondern mehr den Menschen? Das wäre eigenartig.

Dominion: Die Charaktere brauchen überzeugende Handlungsbögen

Was fehlte den Jurassic World-Filmen? Sowohl Jurassic World als auch Fallen Kingdom lieferten neben ihren Dinosauriern kein überzeugendes menschliches Drama. Um sowohl Angst vor den Dinosauriern als auch Angst vor den Charakteren zu haben, müssen die Zuschauer zunächst in das Überleben der Charaktere investiert werden. Bisher sind die Charakterisierungen von Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing durch und durch flach und uninteressant. Owen ist zu cool und entspannt. Was ist er? Motorrad-Hobby-Gangster, Holz-Künstler oder genialer Tier-Verhaltensforscher? Muss man immer solche Superhelden erschaffen? Immerhin spielt er wo anders eh schon den Starlord.

Ebenso für die andere Hauptfigur der Trilogie ist Claire eine kalte, frostige Stock-Figur. Was die angespannte Workaholic-Karriere angeht, ist Claire genau richtig, abzüglich der Agentur des Karriere-Mädchens. Wenn überhaupt, wird sie schließlich auf die Rolle der Jungfrau in Not reduziert, obwohl sie ursprünglich als hart und unabhängig dargestellt wurde. Sie hat kaum genug Charakteristik, um als Folie für Owens freilaufenden, bösen Jungen mit einem Herz aus Goldstereotypen zu fungieren. Ebenso sind in Jurassic World ihre Neffen einfach da, um als Kinder zu dienen, die gerettet werden müssen. Man setzt halt auf alte bekannte Elemente, wie im ersten Jurassic Park-Film. Muss man immer wieder bekannte Szenen wiederholen?

Das Hauptproblem bei den Charakteren der Jurassic World-Filme ist, dass sie rein funktional erscheinen. Das Publikum spürt keine emotionale Bindung oder Investition in seine Handlung, und es wird kaum eine Tiefe oder Entwicklung gewährt. Jurassic World 3 hat die Chance, seine Charaktere, vor allem Owen und Claire, so zu entwickeln, dass das Publikum emotional investiert bleibt und der Einsatz steigt, was die Trilogie noch nicht erreicht hat.

Diese Darsteller wurden bisher für Jurassic World 3 bestätigt:

Schauspieler Rolle Chris Pratt Owen Grady Bryce Dallas Howard Claire Dearing Sam Neill Dr. Alan Grant Laura Dern Ellie Sattler Justice Smith Franklin Webb Daniella Pineda Zia Rodriguez Jeff Goldblum Dr. Ian Malcolm Joseph Mazzello Tim Murphy Jake M. Johnson Lowery Isabella Sermon Maisie Lockwood Omar Sy Barry B.D. Wong Dr. Henry Wu Ariana Richards Lex Murphy

Keine Nostalgie mehr für Jurassic Park. Probiert mal etwas Neues!

Warum sollte Jurassic World 3 die Jurassic Park-Filme hinter sich lassen? Obwohl dies mehr für Jurassic World als für Fallen Kingdom gilt, hatten beide Filme immer noch das Gefühl, eine Checkliste mit Easter-Eggs und visuellen Verweisen auf Jurassic Park einzuhalten, ohne jemals die Kernbeats dessen zu treffen, was das Original zu einem herausragenden Produkt machte. Von einer Nahaufnahme über ein blinkendes Dinosaurierauge bis hin zu Beinaheunfällen, wenn ein Mensch den Atem anhält, um die Erkennung von Dinosauriern zu vermeiden. Eine Hommage zu erweisen ist eine Sache, aber sich auf Nostalgie zu verlassen, um ein interessiertes Publikum zu halten, wird nur so lange erfolgreich sein, besonders wenn Jurassic World so hohl klingelte und eher als billige Abzocke als als ehrerbietige Hommage an Jurassic Park rüberkam. Jurassic World: Dominion sollte eigenständiger sein.

Es ist daher bedauerlich, dass Fallen Kingdom, obwohl es respektabel versuchte, sich von den Originalfilmen zu entfernen, ein so chaotischer Film war. Vielleicht zahlt sich jedoch der Versuch aus, mit seiner Verschwörung, bei der es um Unternehmensverschwörung, biotechnologisch hergestellte Waffen auf den globalen Schwarzmärkten und das Klonen von Menschen geht, riskanteres Geschichtenerzählen zu betreten, wenn dieselben Themen in Jurassic World 3 weiterentwickelt werden.

Da Goldblum, Dern und Neill jedoch zu Dominion zurückkehren werden, deuten die Anzeichen besorgniserregend darauf hin, dass der neueste Film weiterhin die Nostalgie des Publikums mildern wird. Es wurde bereits festgestellt, dass das Jurassic World-Franchise nicht das gleiche Gefühl der Verwunderung wiedererlangen kann, das Steven Spielbergs Jurassic Park hervorgerufen hat. Was Jurassic World jedoch verdammt hat, ist seine Zurückhaltung, gewagte neue Handlungsrichtungen anzustreben. Man sollte etwas Neues probieren.