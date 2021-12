Jammerfield 2042 und warum DICE ohnehin Nichts richtig machen kann

Einer der Spezialisten wird den Wingsuit haben. Battlefield 2042 © DICE, EA

Gleich eine Warnung vorweg: Dieser Blogbeitrag wird polarisieren. Sollte er euch in irgendeiner Form triggern, überlegt einfach mal warum ihr euch davon so angesprochen fühlt. Denn es scheint als sei Jammern das beliebteste Game der letzten 10 Jahre, aller Spieler, weltweit. Und am deutlichsten wird dies aktuell damit, dass DICE Nichts richtig machen kann mit Battlefield 2042.

Jammerfield: DICE will Battlefield retten, den Fans ist es egal

Grund dieses Blogbeitrags ist der aktuelle Weltsport Nummer 1 des Jammerns. Es mag vielleicht als Gaming Kritiker und Film Kritiker etwas seltsam sein das anzusprechen, denn faktisch ist mein Job diese Dinge zu kritisieren. Aber Teil dieses Jobs ist es auch objektiv zu bleiben. Insbesondere wenn ein Spiel wirklich im kern Spaß macht und alle bekannten Fehler mit ein paar Updates in den Griff zu bekommen sind.

Advertisment

Und genau das passiert gerade mit DICE und Battlefield 2042. Das Spiel kam in einem wirklich schwachen Zustand auf den Markt, was die Bugs, Glitsches und sogar gewisse Texturen angeht. Der Content des Spiels ist noch nicht auf dem Niveau, dass man von diesem Franchise gewohnt ist. Der springende Punkt ist hier das NOCH nicht. Denn DICE arbeitet bereits auf Hochtouren dies zu ändern.

3 Updates im ersten Monat hatte DICE noch nie für Battlefield gebracht

Dies zeigt sich alleine darin, dass DICE bereits 3 große Update Patches für Battlefield 2042 im ersten Monat brachte. Und ein viertes kleineres Update wurde für Mitte Dezember auch noch angekündigt. Diese 3 Updates haben bereit einige der schlimmsten Bugs und Glitches direkt adressiert. Probleme werden gerade in einem Tempo angegangen, dass es in diesem Franchise noch nie zuvor gab.

Ich wage zu behaupten, dass selten ein Spiel in so schneller Folge so massive und wirksame Patches erhalten hat. In denen noch dazu fast alle Patchnotes aus Spielerfeedback bestehen und Dinge fixen die direkt von der Community kamen.

Jetzt wo diese Probleme behandelt wurden und ein weiterer Patch versprochen wurde in den nächsten Wochen, müsste doch das jammern weniger werden. Oder? Falsch gedacht. Denn jetzt folgt der nächste Shitstorm weil entdeckt wurde dass DICE für Battlefield zu Weihnachten einen Santa-Skin bringen will, als Belohnung für erfüllte wöchentliche Aufgaben. Echt jetzt? Ein Shitstorm wegen einer Belohnung für optionale Aufgaben?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ich kann mir nicht vorstellen dass es 2042 anders aussehen würde

Ganz ehrlich, wenn ich unsere aktuelle Popkultur bedenke und an einen fiktiven Krieg im Jahr 2042, ist ein Weihnachtsmann Kostüm noch das harmloseste Kostüm welches ich mir auf dem Schlachtfeld vorstellen kann. Ich sehe Pikachu Jumpsuits und Einhorn Masken im Jahr 2042 unserer Welt auf jedem Kriegsschauplatz. Aber darüber wird sich gerade ausgelassen und aufgeregt.

Anstatt vielleicht mal ins Spiel einzusteigen und Spaß zu haben. Und ja verdammt. Das Spiel macht richtig Spaß. DICE hat in Battlefield 2042 wirklich einen soliden und coolen Shooter wieder geschaffen. Der mich massiv an den Flair von Battlefield 4 erinnert. Bugs und Glitches werden gepatcht und das in einem Tempo wie noch nie zuvor in diesem Franchise. Warum sollte ich mir da die Zeit nur mit Negativität füllen, wenn ich zocken kann?

DICE kann an dieser Stelle einfach Nichts mehr mit Battlefield richtig machen. Es ist völlig egal wie Viel sie fixen und in welchem Tempo. Die Fans gehen prinzipiell gerade nur auf die Barrikaden. Es ist immer das Selbe und es wird bei jedem neuen Update nur nach den nächsten Fehlern gesucht, anstatt auch mal zu schätzen was alles nun besser geworden ist.

DICE und Battlefield sind kein Einzelfall

Es ist aus meiner Sicht aktuell eine reine Hate-Culture oder auch ums österreichisch zu sagen “Raunzer-Kultur” die aktuell vorherrscht. Denn es wird immer sofort geflamet und mit Hass in die Kommentare auf Facebook und anderen Plattformen gestürmt. Erst kürzlich in unserem Beitrag zu Godfall im PS Plus Abo, wurde in den Kommentaren regelmäßig Sony die Schuld für diese Entscheidung zugeschoben und auch die Hasskommentare, dabei hat Sony das nicht mal in der Hand.

Es ist egal was Entwickler Studios aktuell tun. Es geht nicht mehr um das Lob der Fans, es geht darum die Shitstorms gering zu halten. Der aktuelle Shitstorm bei DICE und Battlefield hat große Wellen geschlagen und es folgte sogar eine Umstrukturierung innerhalb der Reihen des Studios. So ist es aktuell in allen Bereichen der Medien und des Entertainment. Schon seltsam, dass Fans nicht mehr den Erfolg von ihrem Franchise wollen, sondern Köpfe rollen sehen.

Anstatt sich in Kommentaren auszukotzen, wäre es nämlich weit produktiver sich in das Spiel zu stürzen. Nicht nur spart ihr euch selbst all den Zorn den ihr in so einen Kommentar fließen lasst, sondern zeigt den Entwicklern dahinter, dass ihr Hoffnung in ihr Game habt. Dass ihr daran glaubt dass sie das noch schaffen und ihr mit an Bord seid. Und hey, vielleicht, aber nur vielleicht, habt ihr sogar aus Versehen Spaß dabei.