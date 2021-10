James Michael Tyler bekannt als Gunther in Friends ist verstorben

DailyGame

Die TV Sitcom Friends ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten und wir auch heute noch von vielen Fans geliebt und von neuen Fans entdeckt. Nun hat eine traurige Nachricht die Darsteller der Serie aber auch alle Fans erreicht. Der Barista des Central Perk Cafés Gunther, der im echten Leben James Michael Tyler hieß, ist gestern an seinem Krebsleiden verstorben. Laut Familie und Freunden, sei er friedlich eingeschlafen.

Advertisment Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Friends: Gunther Schauspieler setzte sich für Krebstests ein

James Michael Tyler verstarb mit nur 59 Jahren an Prostata Krebs. Der Schauspieler setzte sich noch Zeit seines Lebens dafür ein, dass Vorsorgeuntersuchungen der Prostata und Bluttests bereits ab dem 40sten Lebensalter Standard sein sollten. Denn der Kampf mit dem Krebs hat James auch zu der Entscheidung gebracht, an der kürzlich gefilmten Friends Reunion nur per Zoomcall teilzunehmen.

In einem Interview zu der Reunion meinte er “Es war eine bittersüße Entscheidung. Es hat mich unglaublich gefreut, als man mich fragte ob ich dabei sein will und auch Gunther zur Friends Reunion vorbeikommt. Aber ich wollte nicht auf die Stimmung drücken indem es dann plötzlich heißt -ach übrigens, Gunther hat Krebs-”

In der Sitcom war Gunther der oft mürrische Barista der die Friends in ihrem Stammcafé Central Perk bediente aber auch gerne sarkastische Kommentare lieferte. Insgeheim war Gunther aber auch in Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, verliebt und ließ das Ross gerne spüren. Da dieser aus Gunthers Sicht eine tolle Frau wie Rachel gar nicht verdient hatte.

Trotz der Rolle im Hintergrund wurde Tyler zu einer ikonischen Figur dieser Serie und hat für genug Lacher gesorgt, wie auch unvergessliche Szenen.