Ist Esports die Zukunft von Sportwetten?

Wetten auf Sport ist kein neues Konzept, und auch das Wetten auf Esports gibt es nicht erst seit gestern, ganz im Gegenteil, Esports gibt es schon seit einer ganzen Weile und ist beliebter denn je. In den letzten Wochen hat der Sportwetten Markt einen wahren Einbruch erlebt. Das liegt daran, dass Sportveranstaltungen vorerst auf Eis gelegt und verschoben wurden. Es konnte aber ein Trend festgestellt werden. Immer mehr Sportwetten Fans schwenkten zu Esports über.

Viele Buchmacher bieten Esports bereits als Teil von Sportwetten an, andere wiederum stellen eine ganze Esports-Rubrik auf der Webseite zur Verfügung. Das hängt davon ab, wie viele Video Gamer bei dem Anbieter spielen. Viele Anbieter haben bereits erkannt, dass im Esports viel Potenzial liegt. Schauen wir uns aber einmal genauer an, was es genau mit Esports auf sich hat.

Was ist Esports?

Wie der Name schon richtig beschreibt, geht es hierbei um Sport, genauer genommen, elektronischen Sport. Wie beim klassischen Sport, so geht es auch beim Esports darum, die gegnerische Mannschaft oder den Konkurrenten in einer Sportart oder einer Disziplin zu schlagen. Es gibt diverse Eigenschaften, die ein Spieler mitbringen muss. Dazu gehören exzellente Kommunikation, strategisches Verständnis, präzise Bewegungsabläufe und eine schnelle Reaktionsfähigkeit.

Esports ist also eine Form von wettbewerbsfähigen Videospielen. Es treten diverse Teams gegeneinander in beliebten Videospielen an. Jedes Jahr findet die Esports-Wetten CSGO Weltmeisterschaft statt. Man könnte diese Veranstaltung mit dem Super Bowl der Videospiele vergleichen, so beliebt ist es.

Was sind die beliebtesten Esports Spiele?

Bei Esports handelt es sich um einen Markt, der für Glücksspielanbieter nicht mehr länger ein Nebenangebot ist, sondern wird im heutigen Zeitalter sogar Notwendigkeit. Die beliebtesten Spiele derzeit auf dem Markt sind Call of Duty, Counter Strike, Dota 2, Fortnite, League of Legends, Madden NFL, um nur ein paar zu nennen.

Im Jahr 2019 war Dota 2 vom Spieleentwickler Valve das beliebteste Esports Spiel. Die Spielerbasis ist gigantisch und erstreckt sich über die ganze Welt. Es handelt sich bei Dota um ein sogenanntes MOBA (multiplayer online battle arena), was im Grunde bedeutet, dass das Spiel ein Echtzeit Strategie Mehrspieler Spiel ist. Ziel ist es bei diesem Spiel, das gegnerische Team auszuschalten.

Die Zukunft von Esports

Die Zuschauer und Teilnehmer von Esports, erwarten digital unterhalten zu werden. Der effektivste Weg, dies zu schaffen ist, Gamifizierung, denn so werden Zuschauer in Spieler verwandelt und digitales “Engagement” geschaffen.

Auch wenn die reale Sportwelt immer noch viel größer ist, als Esports, zeigt Esports seinen Fans eine neue Art des Spielens und somit wie die Zukunft aussehen könnte. Der Verbraucher von heute möchte nicht mehr länger nur sehen oder hören, sondern selbst miterleben und teilnehmen. Esports integriert genau diese Prinzipien.

Counter-Strike: Global Offensive bricht derzeit Spielerrekorde und die Twitch und YouTube Streaming Plattformen haben einen beträchtlichen Anstieg an Besucherzahlen verzeichnet.