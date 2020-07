Indie-Game im Test: Among Trees im Early Access

Among Trees

Mit dem Spiel Among Trees erscheint ein weiterer Indie-Titel im Katalog von Epic Games und die ersten Eindrücke des Spiels sehen hervorragend aus. Derzeit kann das Spiel aus der Schmiede von FJRD Interactive im Early Access gespielt werden. Bei Among Trees handelt es sich um ein Survival-Sandbox-Spiel, das vor allem durch seinen besonderen Stil heraussticht. Die liebevoll gestaltete Umgebung, die traumhaften Farbstimmungen und die Waldidylle machen das Indie-Game zu einem besonderen visuellen Leckerbissen. Aber auch das Gameplay hat bisher viele Tester positiv überrascht, auch wenn es gerade noch in der Entwicklung steht. Wir haben alle Details zum Spiel!

Überlebe im Wald!

Zu Beginn des Spiels befinden sich Gamer in ihrer kleinen Hütte im Wald. Diese kann im Laufe des Games erweitert werden und mit neuen Räumen immer weiter wachsen. Für die kleine Figur gibt es verschiedene Aufgaben, um das eigene Überleben zu sichern. Nahrungsmittel müssen gefunden werden, z. B. durch das Fangen von Fischen oder das Jagen im Wald. Eigene Pflanzen werden ebenfalls angebaut und müssen gehegt und gepflegt werden. Aus den Nahrungsmitteln wird am Lagerfeuer gekocht, außerdem wird Holz für das Feuer und die Hütte gehackt und vieles mehr. Um im Spiel voranzukommen und sich sein Leben luxuriöser zu gestalten, muss man die Tiefen des Waldes erkunden und im Dickicht nach neuen Aufgaben und Möglichkeiten suchen. Das ist allerdings nicht ungefährlich, denn zwischen den Bäumen lauern zahlreiche Gefahren. Wilde Tiere haben die Spielfigur zum Fressen gern und sind vor allem in der Nacht auf Beutesuche.

Atmosphärisch schön

Was das Spiel zu etwas ganz Besonderem macht, ist nicht unbedingt das Gameplay oder die Story, sondern die außergewöhnliche Atmosphäre in den Wäldern des hohen Nordens. Blickt man Nachts auf den Himmel, kann man die Nordlichter sehen, der Sonnenuntergang taucht die Umgebung in ein romantisches Rosa. Das Design des Spiels ist lieblich und gleichzeitig düster und bezaubernd. Die bunten Farben lösen bei dem Spieler verschiedene Stimmungen aus und lassen das Indie-Game zu einem immersiven Abenteuer werden, in das man tief eintauchen kann. Realistische Grafiken sind dabei nicht nötig, denn der rundliche Comicstil mit wenigen Details macht das Spiel aus. Das Ganze wird von einer stimmungsvollen und oftmals leicht melancholischen Klaviermusik begleitet, die sich perfekt mit den Farbstimmungen zusammenfügt. Alles in allem kann man schon im Early Access feststellen, dass FRJD Interactive ein kleines Kunstwerk gelungen ist.

Die Tiefen der Wälder

In den letzten Jahren sind immer mehr Spiele erschienen, die User in die malerische Umgebung des Waldes mitnehmen. Im kürzlich bei Epic Games erschienenen Spiel The Pathless für den PC und die Konsolen übernehmen Spieler die Rolle einer maskierten Schützin, die gemeinsam mit einem Adler die Wälder erkundet und dabei das Licht finden muss, das einen Fluch der Dunkelheit besiegt. Das Indie-Game ist ebenfalls extrem atmosphärisch gestaltet und im Laufe der Handlung werden immer mehr Abschnitte des Waldes mit Licht erfüllt, was einen atemberaubenden, grafischen Effekt erzeugt. Im Slot Forrest Prince, das im Online Casino von William Hill gespielt werden kann, erkunden Spieler den Wald gemeinsam mit den Tieren des Waldes. Als Symbole erscheinen z. B. Hirsche, Füchse und Dachse auf dem Slot, die auf den sechs Walzen und vier Reihen auftauchen können. Bei 50 Gewinnlinien stehen die Chance für Spieler gut. Im Survival-Spiel The Forrest geht es hingegen nicht ganz so schön zu. Hier hat man einen Flugzeugabsturz auf einer Insel als einziger überlebt und muss sich gegen den eingeborenen Stamm verteidigen, der dort die Wälder beherrscht. Schreckmomente garantiert!

Among Trees kann derzeit im Early Access gespielt werden, was bedeutet, dass Spieler mit ihren Anregungen vielleicht sogar Einfluss auf die Entwicklung nehmen können. Das Spiel wird vorerst nur für den PC erscheinen und ist auf Steam oder im Store von Epic Games erhältlich. Wann die vollständige Version herausgegeben wird, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.