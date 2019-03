Sind Unternehmer 100% immer auf ihr Geschäft fokussiert? Obwohl das wahrscheinlich wahr ist, braucht jeder Unternehmer hin und wieder ein paar Auszeiten. Einige Unternehmer surfen, manche machen lange Spaziergänge und einige spielen Spiele. Es handelt sich nicht um ein Gelegenheitsspiel von Kerplunk, sondern um Geschicklichkeitsspiele wie Sudoku, Videospiele, Brettspiele, Apps und Online-Spiele, um ihre Fähigkeiten zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Wussten Sie, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ein großer Fan von Videospielen ist? Er fing schon als Kind an Computerspiele zu spielen; Er hat sogar ein Videospiel von Grund auf neu gebaut. Und er ist nicht der einzige. Anscheinend spielen Larry Page und Elon Musk auch gerne Videospiele.

Sie verbessern die Flexibilität Ihres Gehirns

Videospiele können Sie angeblich schlauer machen, Ihnen helfen, Ihren Traumjob zu landen und Ihre Karriere voranzutreiben. Warum also nicht in Versuchung geraten, Call of Duty zu spielen und es als professionelle Entwicklung zu bezeichnen?

In der Tat spielen einige Geschäftsinhaber sogar strategische Spiele wie „StarCraft“, was als ein positiver Weg zur Verbesserung der Gehirnflexibilität eines Spielers angeführt wurde. Es umfasst die Verbesserung Ihrer Aufmerksamkeit, das Arbeiten innerhalb von Budgets und Delegieren sowie das Überschreiten der Lernkurve.

Sie belohnen Geduld und Ausdauer

Sudoku hingegen ist nicht nur bei Unternehmern beliebt, sondern auch bei Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt. Sudoku wird oft von Geschäftsinhabern und Unternehmern praktiziert, da es sich um eine universelle Fähigkeit handelt, die sich in vielen Kulturen niederschlägt. Es ist auch ein Spiel, das Geduld und Beharrlichkeit belohnt, Fähigkeiten, die für Unternehmer erforderlich sind, unabhängig davon, ob ein Unternehmer ein neues Produkt auf den Markt bringt, einen neuen Markt entdeckt oder ein neues Geschäft in seiner Gesamtheit einführt. Sudoku hilft Menschen dabei, ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und hilft Unternehmern dabei, ihre Gehirne zu trainieren – indem es uns dazu bringt, über unbekannte Probleme nachzudenken und verschiedene Situationen zu analysieren, kann Sudoku unseren Gehirnen helfen, in neue Richtungen zu expandieren.

Die Auswahl ist groß, aber hier sind ein paar interessante Spiele die Ihnen Spaß machen werden:

Hipster CEO

Hipster CEO ermöglicht es Ihnen, zu beweisen, dass Sie der nächste Mark Zuckerberg sind, indem Sie Ihr Geschäft von einem winzigen Studentenzimmer-Startup zu einem globalen Tech-Kraftwerk ausbauen…

Biztopia

In diesem Spiel führt Ihr Spielcharakter seinen eigenen Laden in einem imaginären Land. Ihre Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass zwischen Angebot und Nachfrage ein ausgewogenes Verhältnis besteht, indem die richtigen Preise für die Produkte ermittelt werden und die Früchte des Gewinns gezogen werden.

Business Inc.

Business Inc. ist ein Business-Strategiespiel, in dem Sie für die Leitung eines Unternehmens verantwortlich sind, das mobile Spiele entwickelt. Ihr Endziel ist es, Ihr Geschäft so weit wie möglich auszubauen, um als Marktführer im Bereich Mobile Entertainment an der Spitze zu stehen.

AdVenture Capitalist

Haben Sie schon immer davon geträumt, Ihr eigenes Geschäft zu besitzen? Der Meister Ihres eigenen Schicksals zu sein? Einen eigenen multinationalen Konglomerat zu einer monopolistischen Weltwirtschaft zu formen? Dann ist AdVenture Capitalist das Spiel für Sie!

Sogar Glücksspiele können Ihnen helfen ein besserer Unternehmer zu sein, indem Sie Ihr Budget immer im Auge behalten und auch lernen die richtigen Risiken einzugehen. Sie können zum Beispiel bei Online Casino Deutschland spielen und vielleicht haben Sie auch Glück dabei und gewinnen etwas!