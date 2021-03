Hol dir das ultimative Gaming-Erlebnis

Gaming ist nicht gleich Gaming. Für viele Leute ist es eine Freizeitbeschäftigung, für andere jedoch viel mehr als das. Egal ob Hobby oder nicht, man strebt danach, seine Performance zu verbessern. Das funktioniert einerseits mit besserer Hardware und Software und natürlich auch mit allem Drumherum. Fühlt man sich motiviert und frisch, läuft es auch mit dem Zocken besser. Daher ist es als Gamer nicht nur wichtig, in Equipment zu investieren, sondern eben auch in den eigenen Körper und Geist. Mit ein paar Tipps und Tricks kann man seine Konzentration schon sehr stark verbessern und so zu ungeahnten Höchstleistungen auflaufen.

Von Rauchen und anderen Kicks

Rauchen gehört für viele Gamer einfach zu einem langen Tag vor dem Bildschirm dazu. Um sich zu beruhigen oder die Konzentration zu verbessern, greifen viele ständig zur Zigarette. Häufig wird auch Snus verwendet, da man so ungestört weiterspielen kann. Der Rauch von Zigaretten ist nicht nur schädlich, sondern sorgt auch für schlechte Luft im Raum. Außerdem verfärben Zigaretten ebenso wie Snus die Zähne. Bei dem Snus von Epok ist das anders. Der enthaltene Tabak ist komplett entfärbt, sodass er keine Farbstoffe mehr enthält. Außerdem ist es auch im Miniformat erhältlich, sodass es noch angenehmer und unauffälliger zu tragen ist.

Von Snacks und Getränken, die Energie liefern

Es kommt häufig vor, dass Gamer mitten in einem wichtigen Spiel die Zeit vergessen. Plötzlich sind 5 Stunden vergangen und man hat nichts gegessen oder getrunken. Daher ist es so wichtig, sich vorzubereiten und die richtigen Snacks schon vorab bereitzustellen. Gerne würde man zu Chips und zuckerhaltigem Zeug greifen, aber diese liefern nur kurz Energie. Um länger durchzuhalten, sollte man Lebensmitteln mit gesunden Fettsäuren zu sich nehmen, zum Beispiel Nüsse oder Avocado. Auch Bananen sind ein ganzheitlicher Energielieferant und lassen sich einfach zwischendurch essen. Bei Getränken gilt: Koffein und Säfte in kleinen Mengen lieber zu Mineralwasser greifen. Das erfrischt und belebt, ohne dem vielen zusätzlichen Zucker.