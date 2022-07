Halo Infinite: 343 Industries gibt uns Update zur Koop-Kampagne (Beta)

Und schon wieder mal sind wir schuldig, also alle die über Videospiele wie Halo Infinite schreiben. In einer Reihe von Tweets stellte Brian Jarrard, Community-Manager von 343 Industries klar, dass die Veröffentlichung der Halo Infinite Koop-Kampagne Beta nicht am 11. Juli ist/war. Doch es gibt gute Nachrichten: Die Beta soll diese Woche starten. Also ja, irgendwie. Oder auch nicht.

Wie Jarrad ausführt arbeitet das Team von 343 Industries aktiv am Netzwerk-Koop-Kampagnen-Insider-Build (was für ein Wort). Probleme sollen vor einer vollständigen Veröffentlichung entdeckt werden, darum der “Flug” als Beta zuerst.

WERBUNG

Ein weiterer Tweet von Brian Jarrard sagt, dass das Studio Tag für Tag den Prozess vorantreibt. Er widerspricht sich und meint, dass eine Veröffentlichung in dieser Woche nicht garantiert ist.

Die Beta-Version der Halo Infinite Koop-Kampagne wird nur Halo Insidern zur Verfügung stehen, die sich auch dafür angemeldet haben. Eine vollständige Veröffentlichung, also für alle Halo Infinite-Spieler, ist irgendwann für Ende August 2022 geplant. Immerhin wurde bereits bestätigt, dass die Koop-Kampagne jeden Spieler Fortschritte machen lässt.

PSA: The team is still working on our upcoming #HaloInfinite network co-op Insider flight build. While we always said our "target was the week of July 11", many sites reported it simply as "starting July 11." Still hoping for this week, but it will not start today. (1/3) — Brian Jarrard (@ske7ch) July 11, 2022

Flighting is fluid as the process entails discovering issues in initial rings and resolving them before expanding to a larger audience. A few issues were discovered in our current flight ring and the team is working to address. (2/3) — Brian Jarrard (@ske7ch) July 11, 2022

Halo Infinite ist für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC verfügbar.

Mehr zu Halo Infinite

Aktuell geht 343 Industries mehrere Projekte an. Eine kleine Gruppe des Teams arbeitet zusammen mit Moddern an der Umsetzung der E3 2003-Demo von Halo 2 für die Master Chief Collection. Außerdem gab es vor wenigen Tagen einen “Forge-Leak”, der einen riesigen Master Chief zeigte.

Auch abseits von Videospielen sorgte der Master Chief für Furore. Die erste Staffel der Paramount+ Serie war alles andere als du dir den Master Chief “privat” vorgestellt hast.