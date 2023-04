HADES 2: Alles zur Fortsetzung

Der Pantheon gibt noch einiges her

Lasst mich euch hier alles erzählen dass bisher über die Fortsetzung des Rogue Like Game aus dem Hause Supergiant Games bekannt ist. Und auch einige Theorien mit euch teilen. Einige dieser Dinge wurden bereits im Trailer verraten, oder auch durch das Studio selbst. Andere Dinge müssen erst noch bestätigt oder widerlegt werden. Aber eines ist klar, dass HADES 2 eine must play Fortsetzung wird.

HADES 2: Die Fortsetzung der Geschichte

Hades wurde besiegt und Zagreus hat sich seinen Status in der Unterwelt gegen seinen Vater erkämpft. Er hat seine Mutter wieder gefunden und wird von den Olympiern gefeiert. Was also soll sich in der Fortsetzung HADES 2 in der Story abspielen? Nun zunächst mal zur Protagonistin selbst. Diese heißt Melinoe und ist im griechischen Pantheon auch als Tochter von Hades und Persephone bekannt. Sie ist somit die Schwester von Zagreus und eine der Nymphen.

Zu Melinoe ist aus der der griechischen Mythologie kaum mehr bekannt. Außer dass sie mit Magie und dem Reich der Toten und Seelenwanderung in Verbindung gebracht wird. Und in anderen Quellen es heißt, dass sie Menschen in den Wahnsinn treibt. Im Trailer wird sie auch Hexe genannt. Was zeigt, dass Supergiant Games sich hier gut ausnutzt dass so wenig über sie bekannt ist.

Der Trailer gibt auch in einem einzigen Satz den neuen Feind preis. Denn im Trailer heißt es “Death to Chronos”. Und so wissen wir dass der Titan Chronos, der Vater von unter Anderem Zeus und Hades, sich aus dem Tartaros befreit haben muss. In welchen er einst von Zeus im Titanenkrieg mit den anderen 11 Titanen verbannt hatte. Solltet ihr den griechischen Pantheon kennen, wird euch dieses Spiel noch einen tick extra mehr Spaß machen, wie auch Teil 1. Aber dies ist nicht absolut notwendig.

HADES 2: Neue Welten in der Fortsetzung

Die Welten die im Trailer zu sehen sind, sind nicht zu erkennen. Weder der Hades, der Asphodeliengrund noch das Elysium haben so ausgesehen. Folglich wird es in neue Welten gehen. Was vermutlich mit dem magischen Hintergrund von Melinoe zu tun haben wird. Welcher ganz klar ein wichtiger Bestandteil der Fortsetzung HADES 2 sein wird. Wie sich in einer kurzen Trailer Szene mit den neuen Boons auch zu lesen ist, aber auch in der Schattengestalt mit welcher Melinoe im Trailer trainiert.

Denn die Darstellung dieser Figur, mit der Fackel und den 3 Gesichtern (2 weitere Gesichter an den Schultern), lässt auf Hekate schließen. Wiederum eine Göttin der Magie, was den Hexen / Magie Tone weiter führt. Aber auch die Göttin der Weggabelungen bzw. die Hüterin der Tore die zwischen den Welten liegen. Es ist also durchaus anzunehmen, dass Hekate für Melinoe die Türen öffnet um mit Hilfe anderer Welten Chronos, die Zeit selbst, zu besiegen.

Bereits bestätigte Götter:

Nemesis: Die Rachegöttin. Nemesis ist bekannt dafür ausgleichende Gerechtigkeit zu bringen. Und das auch im Namen der Götter selbst. Sie ist die Tochter der Nyx und somit eine Schwester von Thanatos den wir noch aus Teil 1 kennen. Aber sie ist auch die Mutter der berühmten Helena von Troja um welche sich der trojanische Krieg drehte.

Moros: Auch ein Sohn der Nyx. Bruder von Nemesis und Thanatos. Er gilt als der Gott des verhängnisvollen Schicksals und des bevorstehenden Untergangs. Und ist so nicht gerade der sonnigste Genosse.

Apollo: Der Sohn und weiser Berater von Zeus. Apollo oder Apoll galt als das Sinnbild des schönen Mannes. Während im Spiel doch alle Götter auf ihre Weise attraktiv dargestellt wurden, soll Apoll auch die alle in den Schatten gestellt haben. Er ist der Zwilling von Artemis und ebenso wie seine Schwester ein unbeschreiblicher Bogenschütze. Zudem soll er ein begnadeter Musiker gewesen sein und alles in Allem ein Gott der Seinesgleichen sucht.

Chronos: Titan der Zeit. Gatte der Rhea und somit Vater von Zeus, Hades, Hera, Demeter, Poseidon und Hestia. Er ist auch der Antagonist in der Fortsetzung HADES 2.

Zeus: Der Herrscher und Vater der Olympier. Er ist der wohl umtriebigste Gott des ganzen Pantheons. Solltet ihr euch je näher über die griechische Mythologie informieren. Werdet ihr wissen was ich damit meine. Hierzu gibt es bei den Kack und Sachgeschichten eine Epische Doppelfolge: Hier zu den Kackis.

HADES 2: Der düstere Ton der Fortsetzung

Im Trailer zu HADES 2 sehen wir dass in der Fortsetzung Hades hier in der Finsternis auf seinen Knien ist und in Ketten liegt. Vermutlich weil ihn sein Vater Chronos nach seinem Ausbruch gefangen genommen hat. Immerhin haben die beiden noch eine sehr alte Rechnung offen, nachdem er zusammen mit seinem Bruder Zeus ihn verbannt hatte. Aber das setzt neben dem Level Design ein sehr düsteres Setting.

Mit den magischen Aspekten von Melinoe und Hekate, den neuen geöffneten Welten und dem grausamen Titanen Chronos. Den bisher gezeigten Göttern. Es ist klar dass dieses Spiel trotz des gleichen Power-Soundtracks, optisch einen ganz anderen Ton zeigt. Und so wird vermutlich auch die Geschichte vermutlich eher in die Richtung des Untergangs der Welten gehen.

Theorien zu HADES 2

Zwei-Waffen Technik: Melinoe wird mit zwei verschiedenen Waffen gezeigt und sogar zwei verschiedenen Armen. Basierend auf ihrer Geschichte als Geistergestalt, wird dies vermutlich eine Rolle spielen. Aber die zwei unterschiedlichen Waffen könnten bedeuten, dass man diese auch zeitgleich unabhängig von einander einsetzen könnte.

Hexenmagie und Tränke: In einer Szene des Trailers zu HADES 2 ist das “Zimmer” von Melinoe in der Fortsetzung zu sehen. Und dort steht anstelle des großen Spiegels von Teil 1, ein Hexenkessel. Dass Melinoe bereits Hexe genannt wird und Magie klar eine Rolle spielen wird, lässt darauf schließen, dass sie vermutlich ihre eigenen Tränke brauen kann.

Die Büchse der Pandora: In Teil eins gab es eine kleine Gestalt die Zagreus sehr häufig zur Seite stand. Die kleine grüne Gorgone Dusa. Welche klar eine schwebende Kopf-Gestalt der berühmten Medusa ist. Im Trailer spricht Melinoe mit einer ähnlichen Gestalt mit dem Namen Dora. Dies könnte ein Hinweis auf Pandora sein, welche die Plagen, Krankheiten und Seuchen auf die Menschheit entfesselte.

Odysseus und die Argonauten: Nachdem Nemesis eine essenzielle Rolle zu spielen Scheint und sie die Mutter von Helena von Troja ist, ist der Schluss zur Odyssee nicht mehr weit. Denn im Krieg gegen Troja war Odysseus’ Verstand schließlich der Schlüssel hinter die Tore Trojas. Da wir bereits Achilles in Teil 1 begegnet sind, wäre es also keine große Überraschung wenn wir in der Fortsetzung HADES 2 auch auf seinen alten Freund Odysseus treffen.

Zagreus als Spielbarer Charakter: Wohl eher ein Wunsch der Fans als eine fundierte Theorie. So wünschen sich Fans sehr, dass Zagreus aus Teil 1 zu einem Spielbaren Charakter gemacht wird.

Andere Welten andere Götter: Der Magie Faktor von Melinoe und die Welten-Türen von Hekate eröffnen noch viel weitere Wege für die Entwickler. Wenn diese ihre Karten und die Story richtig ausspielen, würde dies bedeuten, dass sie sich nicht mehr ausschließlich an den griechischen Pantheon halten müssen. Sie könnten ebenso ägyptische, römische oder gar persische und indische Götter in das Spiel holen.

HADES 2 Gameplay

Falls ihr HADES noch nicht gespielt haben solltet sondern gleich mit der Fortsetzung HADES 2 einsteigen solltet. Ist das nicht weiter schlimm. Denn auch wenn die Geschichte eine direkte Fortsetzung ist, so wird sie sicher auch als alleinstehendes Spiel funktionieren. So viel hat Supergiant Games bereits versprochen. Und solltet ihr nicht wissen was für eine Art Game dies ist. Es handelt sich um ein Rogue Like.

Das bedeutet in diesen Spielen startet man im Fall des Charakter Todes wieder am Anfang des Spiels. Die Level und Dungeons werden jedes Mal wieder neu gemischt und generiert und man kann nie wissen, wie ein Lauf aussehen wird. Es ist ein Spielprinzip mit schier endlosem Wiederspielwert. Da man sich bei jedem Lauf auf neue Level einlässt. Zudem ist es wie gemacht für Speedruns. Wie ihr in Teil 1 den leichtesten Speedrun hinlegen könnt, kommt ganz auf euer Waffen Build an.