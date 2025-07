MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

7,6 Milliarden US-Dollar in nur zwei Monaten – so hoch schätzt das Investmentunternehmen Konvoy die potenziellen Einnahmen von Grand Theft Auto VI (GTA 6) ein. Und das ist nur der Anfang. Laut einem aktuellen Analysebericht steht uns nicht nur die größte Spieleveröffentlichung aller Zeiten bevor, sondern auch ein Wendepunkt im Online-Gaming.

Die Quelle dieser spektakulären Prognose ist der Investor Josh Chapman, der die Zahlen über LinkedIn publik machte (via Insider-Gaming.com). Er rechnet damit, dass GTA 6 innerhalb von 60 Tagen nach Release über 85 Millionen Einheiten verkaufen könnte – bei einem Preis von rund 80 Euro pro Spiel. Macht: 7,6 Milliarden Dollar Umsatz. Und das ohne Mikrotransaktionen oder DLCs mit eingerechnet.

Werbung

Wird GTA 6 alles bisher Dagewesene übertreffen?

Die Prognose kommt nicht aus dem Nichts. Bereits GTA 5 hat 2013 sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen. Schon nach drei Tagen lagen die Einnahmen bei einer Milliarde Dollar, und inzwischen wurden über 215 Millionen Einheiten verkauft.

GTA 6 dürfte laut Chapman diesen Erfolg sogar noch weit übertreffen. Der erste Trailer brach sämtliche YouTube-Rekorde, das Interesse ist global enorm, und die Technologie dahinter soll neue Maßstäbe setzen – vor allem im Online-Modus. Nichts anders wird erwartet.

200 Spieler in einer Lobby und User-Content als Basis

Besonders spannend: Das kommende GTA Online 2.0 (Arbeitstitel) soll mit bis zu 200 Spielern pro Lobby funktionieren. Ein massiver Sprung im Vergleich zur heutigen Version. Hinzu kommt ein umfangreiches System für nutzererstellte Inhalte (UGC), das ähnlich wie bei Fortnite oder Roblox die Community langfristig binden soll. Ein Thema das die Gaming-Welt seit Jahren dominiert. User-erstellte Inhalte kommen gut an, sonst wären Fortnite, Minecraft und Co nicht so beliebt.

Werbung

Zusätzliche Einnahmen werden durch „GTA+“, das Abo-Modell von Rockstar, erwartet. Diese Kombination aus Spielverkäufen, Abos und Ingame-Inhalten könnte der Publisher Take-Two in neue wirtschaftliche Sphären katapultieren.

Wenn Konvoy recht behält, könnte GTA 6 nicht nur ein Spiel, sondern ein globales Medienphänomen werden. Der erwartete Launch dürfte alles übertreffen, was die Gaming-Branche je gesehen hat, sowohl was Verkäufe als auch Online-Aktivität betrifft.

Erst kürzlich veröffentlichte Rockstar die Funktion den Titel auf die Wunschliste setzen zu können. Der Release-Termin ist aktuell der 26. Mai 2026. Ob dieser Termin gehalten werden kann werden wir am 7. August erfahren, also in wenigen Wochen. Übrigens glaubt ein ehemaliger GTA-Entwickler nicht an 60fps für die PS5- und Xbox Series X-Version des Spiels. Es wäre „Magie“, wenn dies Rockstar schaffen würde.

Umfrage