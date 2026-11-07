GTA 6: So spielt ihr früher auf PS5 und Xbox

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Release von GTA 6 rückt immer näher. Während die meisten Spieler bis zum 19. November warten müssen, gibt es möglicherweise einen Weg, bereits einige Stunden früher durch Leonida zu fahren. Möglich macht das der sogenannte Neuseeland-Trick. Da Rockstar Games das Spiel in vielen Regionen um Mitternacht Ortszeit freischaltet, profitieren Spieler in Neuseeland vom früheren Start. Mit den richtigen Einstellungen lässt sich dieser Zeitvorteil unter Umständen auch von Deutschland aus nutzen.

Schon am 18. November in Deutschland spielen?

Neuseeland gehört zu den ersten Regionen, in denen GTA 6 freigeschaltet wird. Dort beginnt der 19. November um Mitternacht. Aufgrund der Zeitverschiebung entspricht das in Deutschland bereits dem 18. November um 12:00 Uhr mittags.

Damit könnten Spieler hierzulande rund zwölf Stunden früher loslegen. Voraussetzung ist allerdings, dass die regionale Freischaltung tatsächlich wie erwartet funktioniert und die jeweilige Plattform den Wechsel akzeptiert. Eine Garantie für den Trick gibt es nicht.

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Xbox macht den Neuseeland-Trick besonders einfach

Auf der Xbox Series X|S ist die Vorgehensweise vergleichsweise unkompliziert. Ihr müsst lediglich die Region eurer Konsole ändern:

Öffnet die Einstellungen eurer Xbox. Geht zu „System“ und anschließend zu „Sprache und Standort“. Ändert den Standort auf Neuseeland. Startet die Konsole neu.

Wenn der Trick funktioniert, sollte GTA 6 nach der Freischaltung in Neuseeland auch bei euch starten. Ein VPN oder ein neues Microsoft-Konto ist dafür normalerweise nicht erforderlich. Anschließend könnt ihr die Region wieder auf Deutschland zurückstellen.

Auf PS5 wird es deutlich komplizierter

Auf der PlayStation 5 ist die Sache schwieriger. Die Region eines bestehenden PlayStation-Network-Kontos lässt sich nicht einfach ändern. Wer den Trick ausprobieren möchte, benötigt deshalb ein neues PSN-Konto mit Neuseeland als Registrierungsland und muss das Spiel über den dortigen PlayStation Store kaufen.

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Das bringt allerdings Nachteile mit sich: Ihr benötigt eine separate Version des Spiels, und Spielstände sowie Trophäen können an das neue Konto gebunden sein. Über die Konsolenfreigabe lässt sich der Zugriff möglicherweise auch mit dem Hauptkonto teilen. Trotzdem ist der Aufwand deutlich größer als auf Xbox.

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