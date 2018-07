Ab sofort können die Freunde des Nintendo Switch-Rennspiels Mario Kart 8 Deluxe im Fantasy-Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild über die Pisten jagen.

Mit dem Eponator Zero und dem Link im Reckengewand sieht praktisch jeder wie ein Sieger aus. Obendrein gibt es neues Equipment, mit dem man seine Karts aufmotzen kann: Antike Reifen und das Parasegel. Diese neuen Spielelemente sind Teil eines kostenlosen Software-Updates.

Nintendo Labo kompatibel

Mario Kart 8 Deluxe ist seit jüngstem auch mit Nintendo Labo kompatibel. Die neue Produktlinie von Nintendo lädt zum Bauen, Spielen und Entdecken ein. Wer sich das separat erhältliche Toy-Con 01 Multi-Set zulegt, kann sich beispielsweise eine Lenkstange basteln, die bewegungssensitiven Joy-Con einlegen und somit ein Motorrad über die Rennpisten von Mario Kart 8 Deluxe steuern. Das funktioniert sowohl zuhause im TV-Modus von Nintendo Switch als auch unterwegs – dann wird einfach zusätzlich die Konsole direkt in das Toy-Con-Motorrad integriert. Auch