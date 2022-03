Gotham Knights: Release bereits nächsten Monat? – Fans sind skeptisch!

Gotham Knights erscheint 2022. - (C) WB Montreal

Wann wird Gotham Knights erscheinen? Seit der Release-Verschiebung ist des still geworden um die Nachfolger-Partie von Batman. Nun hat jemand eine verpackte Kopie des Spiels in den Regalen eines Einzelhändlers in Irland mit einem Aufkleber mit der Aufschrift „Coming Soon!“ entdeckt. Auf dem Sticker steht: 24. April 2022. Handelt es sich nur um einen Platzhalter?

Das Gerücht um den Release-Termin von Gotham Knights ist aber nicht irgendwie passiert. Erst vor 2 Tagen wurde ein Spieltest für den Titel auf SteamDB entdeckt (via Reddit). Der Spieltest wurde erst kürzlich hinzugefügt, was entweder darauf hindeuten könnte, dass eine Beta auf dem Weg ist oder dass die Entwickler Tests auf Steam durchführen.

Verborgene Dateien

Die SteamDB-Seite (zum aktuellen Zeitpunkt des Artikels noch online) gibt uns Aufschluss über den Spieltest von Gotham Knights. Demnach wurde der Titel bereits im Januar zu Steam hinzugefügt. Danach gab es kleinere Änderungen, bis zum 4. März, wo viele Daten hinzugefügt wurden und scheinbar live geschalten wurden.

“Diese App ist für die Öffentlichkeit verborgen. SteamDB hat zuvor Daten für diese App gesehen, daher wurden sie aus historischen Gründen auf dieser Seite sichtbar gehalten und sind möglicherweise veraltet”, so die Webseite.

Innerhalb dieser Daten wird der Spieltest als Beta aufgeführt und hat ein eigenes vorgestelltes Bild, nämlich Nightwing aus dem Cover, sowie ein Header-Bild. Interessanterweise wurde die App anscheinend später von Steam gelöscht, nur wenige Stunden nachdem sie der Datenbank hinzugefügt wurde. Dies könnten nur die Entwickler sein, die versuchen, es zu verstecken, bevor es jemand findet.

Gotham Knights: Gibt uns die Beta auf Steam Hinweise auf baldigen Release?

Während der Spieltest auf Steam wieder schnell entfernt wurde, gibt es einige Details die übrig geblieben sind. Interessant ist auf jeden Fall die Dateigröße, die insgesamt knapp 82,5 GB beträgt. Manche Reddit-User behaupten sogar, die Closed Beta gespielt zu haben, bevor sie entfernt wurde. Allerdings kann man diese Aussagen nicht verifizieren, da sie wahrscheinlich eine NDA unterschrieben haben und nichts über das Spiel preisgeben dürfen. Oder die Aussagen der User leiten uns auf den falschen Weg.

Warum der Hype um Gotham Knights gerecht wäre? Gotham Knights wird derzeit vom Studio hinter Arkham Origins entwickelt. Dies ist der erste vollständige Titel des Entwicklers seit fast einem Jahrzehnt!

Warner Brothers Games arbeitete jedoch an den herunterladbaren Inhalten für den letzten Eintrag in der Arkham-Reihe, Arkham Knight. Obwohl noch kein Release-Datum für das Spiel bekannt gegeben wurde, wird Gotham Knights voraussichtlich irgendwann im Jahr 2022 erscheinen.

Batman ist tot

“Eine neue weitläufige, kriminelle Unterwelt hat die Straßen von Gotham City überschwemmt. Es liegt jetzt an der Batman-Familie; Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin; um Gotham zu beschützen, seinen Bürgern Hoffnung, seinen Bullen Disziplin und seinen Kriminellen Angst zu machen”, so der Verlauf des Spiels. Das Spiel wird dort beginnen, wo die Arkham-Reihe beendet wurde. Batman gibt es nicht mehr.

Gotham Knights befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC in Entwicklung. Vergangen Herbst gab es ein neues Bild zum Tod von Bruce Wayne im Spiel.