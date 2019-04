Glücksspiel findet man schon immer und überall. Jeder Mensch spielt gerne und mit hohem Risiko und demensprechend hoch ausfallenden Gewinn-Möglichkeiten lockt es noch mehr. Also ist es auch kein Wunder, dass es immer mehr Videospiele gibt die Glücksspiel als Nebenaufgaben einbauen. So schaffen sie eine realistische und glaubwürdigere Welt.

Das Spiel aus dem Spiel

Ob vom Massen-Phänomen Warcraft oder beim Rollenspiel-Hit Witcher findet man überall Glückspiel. Es sind zwar oft nur simple Minispiele aber sie fallen auch immer größer aus. So hat es beim Witcher dazu geführt, dass das aus dem Game bekannte Kartenspiel eine Eigenadaption bekam. Das als Gwent veröffentlichte Kartenspiel erfreute sich schnell hoher Beliebtheit und Funktionierte auch abseits der Hauptmarke. Nach zwei Jahren Beta-Phase befinden sich bereits 600 verschiedene Karten im Sortiment. Im Spiel entscheidet ihr euch für eine von fünf Fraktionen um die gegnerische Armee in die Flucht zu schlagen. Aber es gibt auch andere Minispiele beim witcher die nicht in die Realität übernommen wurden. So zum Beispiel Würfelpoker, bei dem ihr in drei Runden versucht euren Gegner zu überbieten um den Pott zu gewinnen.

Auch viele andere Entwickler haben bereits Glücksspiel-Varianten von großen Videospiel Marken auf den Markt gebracht. Blizzard hat zu World of Warcraft das Kartenspiel Hearthstone veröffentlicht welches sich mit den, aus dem MMORPG bekannten Klassen und Figuren auseinandersetzt. Wer die Elder Scrolls-Reihe bevorzugt, greift zu Elder Scrolls: Legends. Hier ist der Glücksfaktor etwas höher und man kann sich auch wenn man das Nachsehen hat eher wieder nach vorne kämpfen.

Das Spiel im Spiel

In Final Fantasy VIII findet ihr ebenfalls neue Glücksspiel-Elemente. Im achten Teil der ikonischen JRPG-Reihe wurde das Kartenspiel Triple Triat eingeführt. In einem Spiel gegen die KI des Games setzt ihr auf immer höhere Karten.

Jedoch gibt es auch genügend aus der Realität übernommene Glücksspiele wie Poker, die in Games übertragen wurden um die Spielwelt realistischer wirken zu lassen oder mehr Beschäftigungen zu bieten. So wie es die Sandbox-Spiele GTA und Read Dead Redemption von Rockstar machen. Hier können die Spieler wahlweise als Gangstar oder Cowboy durch realistisch belebte Städte ziehen und finden dort auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten ihr hart ergaunertes Geld zu erspielen.

Fallout: New Vegas ist ein Rollenspiel das im düster verrückten Las Vegas nach der Apokalypse spielt. Hier kann man ebenfalls eines der von postapokalyptischen Mafia-Clans besetzten Casinos besuchen. Hier müsst ihr besonders achtgeben nicht betrogen oder bestohlen zu werden. Denn im Ödland gibt es keine Regeln.

Im 2014 erschienen Action-Adventure Watchdogs könnt ihr ebenfalls Pokern, um dem wilden Treiben in den Missionen für eine kurze Zeit zu entkommen. Außerdem kann man so gleichzeitig seine Taschen etwas füllen.

Im Allgemeinen kann man also beobachten, dass Glückspiele immer öfter ihren weg in oder sogar aus Videospielen finden. Ob neu erfundenes Kartenspiel oder alte Klassiker wie Poker und Roulette, Glücksspiele führen oft zu einer Bereicherung und Belebung der Spielewelten.