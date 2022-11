Gleich mehrere Videospiel-Serien im Anmarsch

Fans von Videospielen dürfen sich in Zukunft über ein spannendes Serienprogramm freuen. Für die kommenden Monate und Jahre sind nämlich zahlreiche Adaptionen geplant, die auf mitreißenden und actionreichen Games mit großer Fanbase basieren. Obwohl filmische Adaptionen es oftmals nicht schaffen, die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen, haben vor allem Produktionen der letzten Jahre bewiesen, welches große Potential sie besitzen. Wir sehen uns an, worauf sich Gamer und Serienfreunde schon jetzt freuen dürfen.

Spieladaptionen: Ein garantierter Erfolg?

Adaptionen – egal von welchem Format in welches – haben einen großen Vorteil: Sie besitzen bereits eine bestehende Fanbase, die sich die Filme oder Serien mit großer Wahrscheinlichkeit ansehen wird. Selbst wenn der Trailer nicht besonders vielversprechend wirkt, werden diese Menschen trotzdem ins Kino gehen oder die ersten Folgen ansehen. Einige Adaptionen sind sogar zu großen Franchisen geworden, die in verschiedenste Branchen expandiert haben. Vom Buch über eine Filmreihe zum Spiel – dieses Erfolgsrezept bewies das Franchise von Jurassic Park, welches bereits über drei Jahrzehnte hinweg Bestand hat. Was als Romanreihe begann, wurde durch Steven Spielberg zu einer internationalen Kinosensation. Heute kann man durch Games noch tiefer in die Welt der Dinosaurier eintauchen. So kann man in Strategiespielen eigene Parks erstellen, neue Dinos züchten und diese sogar gegeneinander in einer Arena antreten lassen. Bei den Online Spielautomaten findet man gleich mehrere Adaptionen von Jurassic Park. Für die Slots wurden Fotos aus den Filmen herangezogen, um sie als Symbole auf den Walzen einzusetzen. Adaptionen gehen natürlich in alle Richtungen. So sind aus erfolgreichen Filmreihen wie Herr der Ringe und Harry Potter, sowie Hit-Serien wie Game of Thrones auch zahlreiche Games entstanden. Wie diese bei den Fans ankommen, ist dabei ganz unterschiedlich.

Neue Games-Adaptionen stehen bevor

Schon im Januar 2023 dürfen wir uns auf das erste Serien-Highlight von HBO freuen. Mit The Last of US erscheint eine Serie, die sich viele schon lange erhofft haben. Das Spiel aus dem Zombie-Genre beeindruckte durch seine mitreißende Story und die komplexen Charaktere. Damit ist es prädestiniert dafür, gutes Serienmaterial zu bieten. Obwohl die Serie schon am 16. Januar 2023 in Deutschland und Österreich auf dem Streaming-Dienst Sky erscheinen soll, gab es lange wenige Bilder zur neuen Serie. Mittlerweile ist die Besetzung jedoch bekannt und so werden Joel von Pedro Pascal und Ellie von Bella Ramsey verkörpert. Auch ein Trailer hat kürzlich das Licht der Welt erblickt und bereitet Fans auf das dramatische Horror-Spektakel vor. Auch Fans der postapokalyptischen Spielreihe Fallout dürfen sich über eine Serie auf Amazon Prime freuen. Die Handlung soll im Jahr 2077 stattfinden und nimmt Zuseher mit in das bekannte Ödland, das nach Atomangriffen radioaktiv verseucht wurde. Wer diese überlebt hat, hält sich mittlerweile die meiste Zeit in Bunkern auf und geht nur noch für gefährliche Missionen an die Oberfläche. Show-Runner der Serie soll Geneva Robertson-Dworet sein, die als Drehbuchautorin bereits bei Captain Marvel und einem der Tomb Raider-Filme Erfolge feiern konnte.

Netflix punktete bereits mit einer grandiosen Spieladaption: Arcane. Die Serie zum Game League of Legends kam sowohl bei Fans als auch bei Neulingen im LoL-Universum extrem gut an und wurde direkt um eine zweite Staffel verlängert. Diese wird mit etwas Glück 2023 erscheinen. Dazu soll Netflix auch eine Adaption von Beyond Good & Evil in Produktion haben, allerdings handelt es sich dabei um einen Film, der eine Hybridform zwischen Live-Action und animiertem Feature werden soll. Was das genau bedeutet, ist noch nicht klar, allerdings gehen einige Filmmagazine davon aus, dass es sich dabei um ein Motion-Capture-Projekt in einer CGI-Umgebung handeln wird. Gleichzeitig wird die Spielreihe Assassin’s Creed zur Netflix-Serie adaptiert. Bisher ist kaum etwas darüber bekannt, es wird sich jedoch um eine Live-Action-Serie handeln, der möglicherweise ein ganzes Franchise folgen könnte. Und auch die Anime-Sparte auf Netflix wird mit einer neuen Game-Serie erweitert. Ein Anime zu Devil May Cry ist derzeit in Planung und bringt die Charaktere des Action-Adventures von Capcom auf den Streaming-Dienst.

In der kommenden Zeit dürfen sich Gamer und Serienfans gleichermaßen auf ein volles Programm freuen. Den Auftakt macht die HBO-Serie zu The Last of Us, die bereits am 16. Januar 2023 auf Sky zu sehen sein wird.