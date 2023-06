Gewinnspiel zu “Transformers: Aufstieg der Bestien”

Gewinne eines von 4 T-Shirts des kommenden Kinofilms "Transformers: Aufstieg der Bestien" hier auf DailyGame.at

TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN – Ab 08.06.2023 im Kino! - (C) 2023 Paramount Pictures

Am 08. Juni 2023 startet Transformers: Aufstieg der Bestien österreichweit in den Kinos. Gemeinsam mit Paramount Pictures starten wir ein Gewinnspiel.

Was passiert im Film? Der Titel nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet.

WERBUNG

Was gibt es zu gewinnen?

4 x TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN T-Shirt

Transformers: Aufstieg der Bestien – Ab 08.06.2023 im Kino

Unser Gewinnspiel läuft bis zum 11. Juni 2023 23:59 Uhr. Wir freuen uns wenn ihr unseren Facebook-, Instagram-, TikTok– oder YouTube-Account folgt bzw. abonniert, dies ist jedoch für das Gewinnspiel nicht zwingend.

Mitmachen könnt ihr via E-Mail an gewinnspiel (Klammeraffe) dailygame.at, indem ihr uns einen kurzen Text schreibt, warum gerade ihr den Film sehen möchtet.

DailyGame.at wünscht viel Glück!

Gewinnspiel-Richtlinien: Gewinnspiel-Teilnahme und Datenschutz-Bedingungen von DailyGame.at

1. Veranstalter:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite DailyGame.at – Bauer Medien-Design, Fohlenweg 17, 2304 Orth an der Donau.

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung mit Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder wird von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Teilnahme:

Mit der Teilnahme am Gewinnspielt erklärt sich der Teilnehmer (m/w/d) mit den folgenden Bestimmungen und Teilnahme-Bedingungen einverstanden:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnehmer ist jede natürliche Person, die unsere Teilnahmebedingungen erfüllt. Kommentare auf sozialen Kanälen von DailyGame.at oder sonstigen Unter-Webseiten sowie persönlich adressierte Mails an die Redaktion werden nicht für die Gewinnermittlung herangezogen.

Eine Teilnahme ist nur mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz möglich.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich.

Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Vereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Wir behalten uns vor diese Teilnehmer aus dem Gewinnspiel in unserem Ermessen auszuschließen.

Freie Redakteure von DailyGame sind ausgeschlossen, sowie ihre nahen Familienangehörigen.

3. Dauer:

Der Teilnahmezeitraum ist von 4. Juni bis 11. Juni 2023.

4. Gewinn und Gewinnermittlung:

Die Gewinnpreise sind von uns im Gewinnspiel ersichtlich. Beschriftung und Abbildungen sind symbolisch und nicht verbindlich. Gewinner werden von uns unmittelbar nach dem Gewinnspiel, in einem Zeitraum von 3 Werktagen kontaktiert. Es gewinnt der Teilnehmer, der aus dem Losverfahren ermittelt wurde.

Sollte der Gewinn nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der Benachrichtigung bestätigt werden, wird ein anderer Teilnehmer durch ein erneutes Losverfahren als Gewinner ermittelt. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung, Änderung oder Umtausch des Gewinns ist ebenfalls ausgeschlossen. Der Gewinn wird dem Gewinner zugestellt. Sämtliche mit dem Gewinn oder seiner Entgegennahme bzw. Nutzung entstehenden Betriebs-, Neben- und Folgekosten trägt der Teilnehmer.

5. Datenschutz und Datensicherheit:

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von DailyGame.at unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Die personenbezogenen Daten beinhalten die Tatsache der Teilnahme, im Fall eines Gewinns auch den Namen und die Wohnadresse für den Versand des Gewinns. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels und zur Auslieferung genutzt. Personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich für den Versand des Gewinns benötigt.

Die Daten werden nur für das Gewinnspiel herangezogen und werden nicht weiter gespeichert oder verwendet.

Teilnehmer können sich jederzeit an uns wenden um ihre Daten auch während des laufenden Gewinnspiels zu löschen. Außerdem können sie ihre gesetzmäßigen Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung anwenden:

Recht auf Auskunft der gespeicherten personenbezogenen Daten

Recht auf Richtigstellung

Recht auf Widerspruch

Recht auf Löschung

Recht auf Widerruf der Einwilligung

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie Sperrung

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sollte ein nicht unverhältnismäßiger Aufwand entstehen, können Teilnehmer mit einen eindeutigen und nachvollziehbaren Identifikationsnachweis Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung erhalten. Dazu richten sie sich bitte per Mail an uns: office (Klammeraffe) dailygame.at. Wir werden innerhalb der nächsten 30 Tage darauf reagieren, um eine datenschutzkonforme Antwort an die tatsächlich betroffene Person übermitteln zu können. Weitere Details zum Datenschutz finden Teilnehmer unter: DailyGame.at/Datenschutzerklärung

6. Abbruch und Änderung am Gewinnspiel

DailyGame.at ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und unverzüglich aus wichtigem Grund abzubrechen. Das Gewinnspiel kann auch aufgrund gesetzlicher Gründe oder aufgrund höherer Gewalt eingestellt werden.

7. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.