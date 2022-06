Gewinnspiel – Mario Strikers: Battle League Football und Blow UP! SHAKY TOWER

Mario Strikers: Battle League Football ist nun seit ein paar Tagen auf den Markt und wir dürfen für euch ein Exemplar des Nintendo Switch Spiels zusammen mit einem Blow UP! SHAKY Tower von Epoch verlosen.

Eine Kombination aus Mario und Fifa? Geht sowas? Na klar! Mario Strikers: Battle League Football bringt beides zusammen. Doch es ist nicht der erste Fußball-Titel von Mario. Der letzte Teil der Reihe Mario Strikers Charged, welcher 2007 auf der Nintendo Wii erschienen ist, liegt schon 15 Jahre zurück. Einen Review zu dem Spiel haben wir natürlich auch.

Mit den richtigen Gears zum Sieg!

Das tolle an dem Titel ist vor allem die auffallend große Auswahl an Ausrüstungen, die Gear genannt werden. Alle Gears bis auf eine Ausnahme sind bereits im Titel von Anfang an freigeschaltet, bis auf eine Ausrüstung die ihr erst erhaltet, wenn ihr alle Turniere und den Pokal gewonnen habt. Die Ausrüstungen bieten euch die Möglichkeit die Fähigkeiten eurer Spieler individuell anzupassen oder die Grundstärken auszuweiten. Das kommt halt ganz darauf an, wie ihr spielt. Daher ist es sicherlich gut auszuprobieren, welche Gear zu welchem Charakter und zu eurem Spielstil am besten passt.

Mario Strikers: Battle League Football: Wie gewinne ich?

