Gewinne bei uns einmal Fire Emblem Engage!

Fire Emblem Engage kam letzten Freitag auf den Markt und zusammen mit Nintendo verlosen wir eine Fire Emblem Engage Divine Edition für die Nintendo Switch.

Mit Engage haben wir den neusten Eintrag in der Reihe von Fire Emblem, welcher gleichzeitig auch bereits der 17. Teil ist. Mit einer Spielzeit von 30 – 40 Stunden habt ihr auch einiges an Abenteuer zu erleben.

Vor tausend Jahren wurde das Land Elyos vom Fell Dragon Sombron belagert. Dank einer Gruppe mächtiger Krieger, die sich die Kräfte von Helden anderer Welten zunutze machten, wurde Sombron eingesperrt. Elyos genoss ein Jahrtausend des Friedens, aber das Siegel, das den Drachen zurückhält, beginnt zu schwächeln. Alear, ein göttlicher Drache, erwacht aus einem tausendjährigen Schlaf und wird zu einer zentralen Figur im Kampf gegen die kommende Bedrohung die versuchen, Sombron zu befreien. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Alear die zwölf Emblem-Ringe ausfindig machen.

Wer die Vorgänger von Fire Emblem Engage gespielt hat, wir sicherlich einige der Gesicht im neuen Spiel wiedererkennen. So erhaltet ihr zum Beispiel von Marth den Ring des Heldenkönigs und von Ike den Ring des strahlenden Helden. Im Verlauf eurer Story werdet ihr noch mehr Charakteren begegnen, die bereits schon vorher Teil eines der Vorgänger warn.

Fire Emblem Engage: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 1x die Fire Emblem Engage Divine Edition. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Der Gewinner erhält von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wieviele Teile gibt es bereits von der Fire Emblem-Reihe?

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch den 01.02.23 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.