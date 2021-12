Weihnachts-Gewinnspiel: Battlefield 2042 oder It Takes Two oder Lost in Random

Weihnachtsgewinnspiel: Gewinnt Spiele von Electronic Arts! - Bildmontage DG

Jede Menge Videospiele und Filme warten auf Dich! Doch was hilft das alles, wenn dein Konto nein sagt? Da kommt euch dieses Gewinnspiel doch wie gelegen! Mit freundlicher Unterstützung von Electronic Arts (EA) verlosen wir 3 Spiele: Battlefield 2042 Ultimate Edition für Xbox One oder Xbox Series X/S, It Takes Two (PS4) oder Lost in Random (PS4).

Was muss ich machen um mitzuspielen? Wie funktioniert die Auswahl?

Die Spiele werden alle einzeln verlost. Über Facebook/Instagram habt ihr also die Möglichkeit bereits euer/e Spiel/e auszuwählen. Einfach einen Kommentar schreiben, welches Spiel ihr gerne gewinnen möchtet. Außerdem möchten wir von euch wissen, welche 3 Freunde gerne mitspielen würden. Ihr könnt bis zu 3 Kommentare abgeben, für jedes Spiel also extra, falls ihr bei allen 3 Games mitspielen möchtet.

Wir verlosen digitale Codes, die nach Ablauf des Gewinnspiels den Gewinnern zugesendet werden. Mehr zu den Teilnahmebedingungen auf unserer Gewinnspiel-Seite.

Dieses Gewinnspiel endet am 19. Dezember 2021 um 23:59 Uhr.

Gewinnspiel-Richtlinien: Gewinnspiel-Teilnahme und Datenschutz-Bedingungen von DailyGame.at

1. Veranstalter:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite DailyGame.at – Bauer Medien-Design, Fohlenweg 17, 2304 Orth an der Donau.

Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung mit Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder wird von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Teilnahme:

Mit der Teilnahme am Gewinnspielt erklärt sich der Teilnehmer (m/w/d) mit den folgenden Bestimmungen und Teilnahme-Bedingungen einverstanden:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnehmer ist jede natürliche Person, die unsere Teilnahmebedingungen erfüllt. Kommentare auf sozialen Kanälen von DailyGame.at oder sonstigen Unter-Webseiten sowie persönlich adressierte Mails an die Redaktion werden nicht für die Gewinnermittlung herangezogen.

Eine Teilnahme ist nur mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz möglich.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich.

Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Vereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Wir behalten uns vor diese Teilnehmer aus dem Gewinnspiel in unserem Ermessen auszuschließen.

Freie Redakteure von DailyGame sind ausgeschlossen, sowie ihre nahen Familienangehörigen.

3. Dauer:

Der Teilnahmezeitraum ist genau von uns definiert mit Start- und End-Datum.

4. Gewinn und Gewinnermittlung:

Zufallsprinzip über die RafflePress-Applikation. Die Gewinnpreise sind von uns im Gewinnspiel ersichtlich. Beschriftung und Abbildungen sind symbolisch und nicht verbindlich. Gewinner werden von uns unmittelbar nach dem Gewinnspiel, in einem Zeitraum von 3 Werktagen kontaktiert. Es gewinnt der Teilnehmer, der aus dem Losverfahren ermittelt wurde.

Sollte der Gewinn nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der Benachrichtigung bestätigt werden, wird ein anderer Teilnehmer durch ein erneutes Losverfahren als Gewinner ermittelt. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung, Änderung oder Umtausch des Gewinns ist ebenfalls ausgeschlossen. Der Gewinn wird dem Gewinner zugestellt. Sämtliche mit dem Gewinn oder seiner Entgegennahme bzw. Nutzung entstehenden Betriebs-, Neben- und Folgekosten trägt der Teilnehmer

5. Datenschutz und Datensicherheit:

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von DailyGame.at unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Die personenbezogenen Daten beinhalten die Tatsache der Teilnahme, im Fall eines Gewinns auch den Namen und die Wohnadresse für den Versand des Gewinns. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels und zur Auslieferung genutzt. Personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich für den Versand des Gewinns benötigt.

Die Daten werden nur für das Gewinnspiel herangezogen und werden nicht weiter gespeichert oder verwendet.

Teilnehmer können sich jederzeit an uns wenden um ihre Daten auch während des laufenden Gewinnspiels zu löschen. Außerdem können sie ihre gesetzmäßigen Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung anwenden:

Recht auf Auskunft der gespeicherten personenbezogenen Daten

Recht auf Richtigstellung

Recht auf Widerspruch

Recht auf Löschung

Recht auf Widerruf der Einwilligung

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie Sperrung

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sollte ein nicht unverhältnismäßiger Aufwand entstehen, können Teilnehmer mit einen eindeutigen und nachvollziehbaren Identifikationsnachweis Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung erhalten. Dazu richten sie sich bitte per Mail an uns: office (Klammeraffe) dailygame.at. Wir werden innerhalb der nächsten 30 Tage darauf reagieren, um eine datenschutzkonforme Antwort an die tatsächlich betroffene Person übermitteln zu können. Weitere Details zum Datenschutz finden Teilnehmer unter: DailyGame.at/Datenschutzerklärung

6. Abbruch und Änderung am Gewinnspiel

DailyGame.at ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und unverzüglich aus wichtigem Grund abzubrechen. Das Gewinnspiel kann auch aufgrund gesetzlicher Gründe oder aufgrund höherer Gewalt eingestellt werden.

7. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.