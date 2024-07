Gewinnspiel – 3x Luigi’s Mansion 2 HD

Luigi, der jüngere Bruder von Super Mario, ist eine ikonische Figur im Nintendo-Universum. Seit seinem Debüt in Mario Bros. im Jahr 1983 hat sich Luigi einen festen Platz in den Herzen der Spieler erobert. Mit seiner markanten grünen Kleidung, seiner blauen Latzhose und seiner grünen Mütze mit einem „L“ darauf ist Luigi sofort erkennbar. Er ist etwas größer und schlanker als sein älterer Bruder Mario, was ihn optisch unterscheidet.

Obwohl Luigi oft im Schatten seines berühmten Bruders steht, hat er sich durch seine eigenen Abenteuer hervorgetan. Die „Luigi’s Mansion“ Spiele zeigen Luigi als Geisterjäger. In diesen Games zeigt er seine mutige Seite, obwohl er oft ängstlich und schüchtern ist. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem liebenswerten Charakter, den man einfach ins Herz schließen muss. Der neuste Eintrag ist Luigi’s Mansion 2 HD und eine überarbeitete Version des Originals von 2013 ist.

Luigi ist nicht nur Marios treuer Begleiter in zahlreichen Abenteuern, sondern auch selbst ein fähiger Held mit eigenen Moves und Skills. Neben der „Luigi’s Mansion“-Serie spielt er auch in vielen anderen Mario-Spielen eine wichtige Rolle, einschließlich der „Super Smash Bros.“- und „Mario Kart“-Reihen.

Luigis Charakterentwicklung und seine Fähigkeit, trotz seiner Ängste tapfer zu sein, haben ihm eine große Fangemeinde eingebracht. Er ist ein unersetzlicher Teil des Mario-Universums und zeigt, dass auch der kleine Bruder ein echter Held sein kann.

Luigi’s Mansion 2 HD: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 3x Luigi’s Mansion 2 HD für die Nintendo Switch. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

In welchem Mario-Spiel konnte Luigi das erste Mal als spielbarer Charakter gewählt werden?

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 28.07.24 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.