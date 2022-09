Gewinnspiel – 2x Splatoon 3 für die Nintendo Switch

Splatoon 3 ist seit heute auf dem Markt und wir dürfen für euch zwei Exemplare des Nintendo Switch Spiels zusammen mit einiges an Merchandise verlosen.

Das Spiel reiht sich von seinem Gameplay her an den Vorgänger Splatoon 2 an. Taucht in die Region von Splatsville ein und nehmt an den großartigen Farbschlachten teil, die euch erwarten. Ihr könnt hierbei 4-vs-4 Spielen oder den kooperativen Mehrspielermodus Salmon Run nutzen.

WERBUNG

4-vs-4: Stelle dein Team zusammen und trete gegen das gegnerische an. Eure Aufgabe? Färbt soviel Fläsche ein wie möglich. Wer am meisten eingefärbt hat, gewinnt. Ihr könnt im Wettkampf zwischen der typischen “menschlischen” Form und einer Schwimmform wechseln und zusammen mit den einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere die Oberhand gewinnen. Insgesamt 3 Minuten bleiben euch, eure beste Taktik an den Tag zu legen und die Arena einzunehmen.

Salmon Run: Auch im Salmon Run müsst ihr ein vierer Team bilden. In diesem Modus müsst ihr zusammen arbeiten, um tückische Salmoniden-Bosse zu bekämpfen und goldene Fischeier sammeln. Das schöne an diesem Modus im Gegensatz zu Splatoon 2 ist, dass ihr ihn jederzeit spielen könnt. Es gibt also keine Intervalle mehr, an denen der Slamon Run verfügbar ist. So könnt ihr mit euren Freunden jederzeit auf die Jagd nach denen Fischeiern gehen.

Splatoon 3: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2x Splatoon 3 zusammen mit einiges an Merchandise. Es wird also 2 Gewinner geben. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Der Gewinner erhält von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wie heißt die Region in der Splatoon 3 spielt?

Das Gewinnspiel endet am Donnerstag den 15.09.22 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

Passend zum Thema