Petition gestartet: Spieler wollen Geld zurück für Battlefield 2042

Der Abstieg von Battlefield ist deutlich und deutlicher zu spüren. Mit jeder neuen News und jedem Update seitens der Entwickler, wächst der Frust bei den Spielern. Nun ist es so weit, dass Spieler endgültig ihr Geld für Battlefield 2042 zurück fordern. Mit einer offiziellen Petition wollen sich hier die Spieler zusammenfinden um ihren Stimmen Druck zu verleihen. Auch Leaker Tom Henderson hat diese bereits entdeckt und wundert sich dass dies nicht durch alle News geht.

There's now a petition from the Battlefield community to ask for refunds on Battlefield 2042.

I'm really surprised this disaster hasn't been picked up by more outlets tbh.https://t.co/ivdHYy4qyg

