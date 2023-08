Gears of War 6 – Erste Details für das Xbox-Spiel durchgesickert

"Gears 6" dürfte das bisher ambitionierteste oder zumindest größte Spiel der Serie werden, wie ein Insider verrät.

Gears 5 - (C) The Coalition, Xbox Game Studios

Ein neuer Bericht zum bevorstehenden Gears of War 6 (oder kurz Gears 6) ist aufgetaucht. Der Bericht stammt von dem bekannten Xbox-Insider Nick Backer, der das vermutete Spiel während einer kürzlichen Folge des Xbox Era-Podcasts kurz erwähnte.

Was weiß der Insider zu Gears 6? – Im Xbox Era-Podcast spricht der Insider von einigen Veränderungen in der bekannten Third-Person-Shooter-Reihe. Und ein wenig erinnern mich seine Worte an Halo Infinite.

“Vor einer Weile habe ich ein paar Dinge über Gears 6 gehört”, so Backer. “Nichts allzu Großes. Ich habe nur gehört, dass es etwas weiter fortgeschritten ist, als einige vielleicht denken… Ich habe auch gehört, dass es ein vollständiges, fast offenes Spiel sein könnte. Ich weiß, dass Gears 5 in diese Richtung ging, und Gears 6 wird das auf ein neues Level heben.”

Gears of War 6 wird KEIN Open-World-Spiel

Bevor die Gerüchte in die falsche Richtung gehen: Baker hat klargestellt, dass Gears 6 kein vollwertiges Open-World-Spiel sein wird. Das wäre dann doch etwas zu viel Veränderung. Er meinte, dass das nächste Gears of War offener sein wird als Gears 5, das bereits weniger linear als seine Vorgänger war.

Wann wird Gears 6 erscheinen?

Derzeit gibt es nicht einmal Gerüchte, wann das nächste Gears of War-Spiel erscheinen wird. Der Umstand, dass es “weiter fortgeschritten ist, als einige vielleicht denken” ist eine sehr vage Aussage, mit der man keinen Release-Zeitraum angeben kann.

Im Jahr 2021 veröffentlichte der Entwickler, The Coalition, einen Blogbeitrag, in dem der Übergang des Studios zur Unreal Engine 5 angekündigt wurde. Damals schrieb man:

“Da der Übergang zu einer neuen Engine ein bedeutendes Unterfangen ist, möchten wir klarstellen, dass wir für einige keine neuen Projekte oder Titel zur Zeit ankündigen werden.”

Da es sich anscheinend um ein offeneres Spiel handelt, als Gears 5 und eine neue Engine angewendet wird, dürfte sich die Entwicklungszeit mindestens noch 2-3 Jahre andauern. Demnach wären wir irgendwann im Jahr 2025 und 2026, wenn Gears of War 6 erscheint. Zumindest so unsere Einschätzung. Um die lange Zeit zwischen den Spielen zu “überbrücken” könnte die Gears of War-Reihe eine ähnliche Behandlung wie Halo bekommen. Zumindest gab es diesbezüglich schon Gerüchte.

Welche Gears of War-Spiele erschienen bis heute?

2006: Gears of War – Ursprünglich für die Xbox 360 entwickelt, war dies das Spiel, das die Reihe ins Leben rief. Es wurde später auch für den PC veröffentlicht.

– Ursprünglich für die Xbox 360 entwickelt, war dies das Spiel, das die Reihe ins Leben rief. Es wurde später auch für den PC veröffentlicht. 2008: Gears of War 2 – Die Fortsetzung erschien ebenfalls für die Xbox 360 und wurde von der Spielergemeinschaft gut aufgenommen.

– Die Fortsetzung erschien ebenfalls für die Xbox 360 und wurde von der Spielergemeinschaft gut aufgenommen. 2011: Gears of War 3 – Dieses Spiel setzte die Geschichte auf der Xbox 360 fort und bildete den Abschluss der Originaltrilogie.

– Dieses Spiel setzte die Geschichte auf der Xbox 360 fort und bildete den Abschluss der Originaltrilogie. 2013: Gears of War: Judgment – Ein Ableger, der als Prequel zur Hauptserie fungiert. Es wurde ebenfalls für die Xbox 360 veröffentlicht.

– Ein Ableger, der als Prequel zur Hauptserie fungiert. Es wurde ebenfalls für die Xbox 360 veröffentlicht. 2016: Gears of War 4 – Der Beginn einer neuen Saga in der Reihe, dieses Spiel wurde für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Es war auch das erste Gears of War-Spiel, das unter der Regie von The Coalition entwickelt wurde, nachdem sie die Entwicklung von Epic Games übernahmen.

– Der Beginn einer neuen Saga in der Reihe, dieses Spiel wurde für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Es war auch das erste Gears of War-Spiel, das unter der Regie von The Coalition entwickelt wurde, nachdem sie die Entwicklung von Epic Games übernahmen. Gears 5 (2019) – Dieses Spiel setzte die Handlung der neuen Saga fort und wurde erneut für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Es führte auch einige neue Gameplay-Elemente in die Reihe ein und bot eine offene Struktur in einigen Abschnitten des Spiels.

Gears of War 6 bzw. Gears 6 befindet sich für die Xbox Series X/S und Windows PC bei The Coalition (Xbox Game Studios) in Entwicklung.