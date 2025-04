Die Nintendo Switch 2 Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 5. Juni 2025, enthält aber nicht den Erweiterungspass. Du bekommst also nur das Hauptspiel – die Zusatzinhalte wie The Master Trials, The Champions‘ Ballad und die Schatztruhen fehlen. Den Erweiterungspass kannst du wie auf der Switch/Wii U separat für 19,99 EUR im eShop kaufen.

