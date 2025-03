Das kommende Koop-Spiel Split Fiction von Hazelight Studios (u.a. It Takes Two) soll auf PS5 und Xbox Series X in einer dynamischen 4K-Auflösung und mit 60fps laufen. Auf der Xbox Series S erreicht man eine Auflösung von 1080p. Das Spiel erscheint am 6. März 2025.

Werbung