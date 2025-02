Sony entfernt fragwürdige Spiele aus dem PlayStation Store

Sony hat offenbar mehrere Titel aus dem PlayStation Store entfernt. Die Maßnahme folgt auf eine IGN-Untersuchung, die Qualitätsprobleme in digitalen Stores aufdeckte. Besonders betroffen ist der Entwickler „RandomSpin“, dessen Spiele wie „Supermarket Simulator Pro“, „Bodycam Shooter“ und „Backrooms Inside The Escape“ verschwunden sind. Die Titel sollen stark auf KI und recycelte Assets setzen, was für Kritik sorgte.

