S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition angekündigt

GSC Game World bringt „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ als Enhanced Edition für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Besitzer der alten PS4-, Xbox One- und PC-Versionen erhalten ein kostenloses Upgrade. Die Neuauflage bietet überarbeitete Grafik, 4K-Zwischensequenzen, Maus- und Tastatur-Support auf Konsolen sowie Modding via mod.io. Auf PS5 Pro und Xbox Series X sind bis zu 120fps möglich. Die Sammlung vereint alle drei Hauptteile der Serie.

