Wenn PSN down (so wie gerade) ist, wird die Trophäe lokal auf deiner PlayStation-Konsole gespeichert. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, erfolgt die Synchronisierung – in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen. Die Trophäe wird dann in deinem Profil angezeigt. Es kann jedoch in seltenen Fällen zu Verzögerungen kommen.

