PlayStation Store: Vorbestellungen für Forza Horizon 5 bereits verfügbar

Die Forza Horizon 5 Premium-Edition erscheint am 25. April für die PlayStation 5, bereits jetzt ist die Vorbestellung gestartet. Die Premium-Version kostet stolze 99,99 Euro und bietet neben dem Hauptspiel auch den Autopass, Hot Wheels, Rallye-Abenteuer, Willkommenspaket sowie die VIP-Mitgliedschaft. Die Standard-Edition kostet 69,99 Euro und erscheint am 29. April. Die Deluxe-Edition kostet 20 Euro mehr und bringt dir zusätzlich den Autopass. In den USA, Kanada und Großbritannien gehört das Xbox-Rennspiel bereits jetzt zum meistverkauften Spiel im PlayStation Store! Es ist keine Disk-Version geplant.

