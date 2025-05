Nach einem Jahr Pause wird Nintendo auf der Gamescom 2025 wieder vertreten sein. Die Messe findet vom 20. bis 24. August in Köln statt. 2024 hatte das Unternehmen die Teilnahme ausgesetzt – vermutlich wegen der Vorbereitung der Nintendo Switch 2. Nun bestätigt Nintendo offiziell sein Comeback via X.com: „Markiert euch den Termin – wir freuen uns, euch in Köln zu begrüßen.“

Werbung