Microsoft will KI-Technologie in Spiele integrieren. CEO Satya Nadella bestätigte, dass ein ganzer Katalog an Titeln entsteht, die generative KI nutzen. Das neue Modell „Muse“ soll Grafiken und Aktionen in Echtzeit erstellen. Erste Tests mit Daten aus Bleeding Edge zeigen beeindruckende Ergebnisse. Laut Nadella wird KI Inhalte generieren und Mods erleichtern.

