Marvel 1943: Rise of Hydra könnte Weihnachten 2025 erscheinen, wie Khary Payton, Synchronsprecher von Black Panther, auf der MultiCon in Los Angeles verriet. In diesem Action-Adventure müssen Captain America und Azzuri, der Black Panther der 1940er, eine ungleiche Allianz bilden, um Hydra im Zweiten Weltkrieg zu stoppen.

