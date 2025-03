Kommt Naughty Dogs nächstes Spiel zu spät für die PS5?

Das Studio hinter „The Last of Us“ und „Uncharted“ arbeitet an einem neuen Sci-Fi-Spiel namens Intergalactic: The Heretic Prophet. Laut Insidern soll es frühestens 2027 erscheinen – sieben Jahre nach dem PS5-Launch. Bis dahin könnte Sony bereits die PlayStation 6 angekündigt haben. Wechselt Naughty Dog auf die nächste Generation? Falls ja, hätte das Studio die PS5-Ära ohne ein einziges neues Spiel beendet – abgesehen von Remastern älterer Titel.

