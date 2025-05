Charlie Guillemot kehrt zu Ubisoft zurück – leitet Transformation Committee

Charlie Guillemot, Sohn von Ubisoft-CEO Yves Guillemot, ist zurück bei beim französischen Publisher. Gemeinsam mit Marie-Sophie de Waubert übernimmt er die Leitung des neuen „Transformation Committee“, das in den nächsten 100 Tagen strategische Änderungen bei Marken und Studios anstoßen soll. Intern wird die Entscheidung angeblich kritisch gesehen – es gibt Zweifel an seiner Qualifikation und Kritik an der Besetzung durch bekannte Gesichter. Guillemot war zuletzt CEO des Web3-Studios Unagi.

