Capcom veröffentlicht aktuelle Verkaufszahlen seiner Serien

Capcom hat in seinem Geschäftsbericht die weltweiten Verkaufszahlen bis zum 31. März 2025 offengelegt. Die Resident Evil-Serie führt mit 170 Mio. Einheiten, gefolgt von Monster Hunter mit 120 Mio. und Street Fighter mit 56 Mio. verkauften Einheiten. Dahinter liegen Serien wie Mega Man (43 Mio.), Devil May Cry (33 Mio.) und Dead Rising (18 Mio.). Auch Dragon’s Dogma und Ace Attorney kommen jeweils auf 13 Mio., während Marvel vs. Capcom bei 12 Mio. liegt.

Werbung