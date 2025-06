Bandai Namco kündigt neues Remaster der „Tales of“-Reihe für diesen Sommer an

Die nächste Veröffentlichung im Rahmen der „Tales of Remastered Project“-Reihe wird im Sommer offiziell angekündigt. Das gab Publisher Bandai Namco bekannt.

Der bislang neueste Remaster-Titel, Tales of Graces f Remastered, erschien am 17. Januar für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

Serienproduzent Yusuke Tomizawa betonte bereits zuvor, dass Bandai Namco plant, Remaster-Versionen der „Tales of“-Reihe in regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen, und dass man dies „so konsequent wie möglich“ fortsetzen wolle. Könnten wir endlich das Remake zu Tales of Xillia und Tales of Xillia 2 erhalten?